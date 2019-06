José Manuel Caballero Serrano ha sido reelegido esta mañana presidente de la Diputación de Ciudad Real, por lo que hoy ha comenzado su segundo mandato con mayoría absoluta y un mayor margen para gobernar la institución provincial. Los 500.000 habitantes que pueblan nuestro territorio confieren sentido al compromiso que ha expresado de trabajar, “con prudencia y humildad”, ante las casi 400 personas que se han dado cita por primera vez en la historia en los patios del Palacio Provincial con motivo de la toma de posesión de una nueva Corporación.

Caballero ha hecho referencia a lo rentable que es para la ciudadanía que exista coordinación institucional. Y ha puesto como ejemplo la complicidad y el apoyo del Gobierno regional, que ha sido decisivo en muchas actuaciones, entre ellas para devolver la dignidad a quienes han sufrido por la falta de trabajo. Ha dicho que seguirá apoyando la puesta en marcha de planes de empleo antes de saludar al presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, presente en el acto al igual que numerosos cargos políticos locales, provinciales, regionales y nacionales, así como personalidades del mundo institucional, judicial, militar, empresarial y social.

A la voluntad política y personal de trabajar por la provincia y sus gentes, “sobre todo por los que peor lo pasan”, Caballero ha unido la buena situación económica que tienen las arcas provinciales gracias a la herencia y a la gestión eficaz y responsable que han llevado a cabo, pero ha matizado que también es muy importante para poder dedicar los próximos cuatro años a afrontar los problemas y retos con realismo, sin demagógica y sin populismo, que el Equipo de Gobierno y la oposición caminen cogidos de la mano, unidos para conseguir el interés general al que ambos grupos se deben.

El presidente de la Diputación ha dicho en otro momento de su intervención que en el mandato 2019-2023 la gestión girará en torno a siete ejes principales para lograr una provincia con las mismas oportunidades “para todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan”, por lo que impulsará un Plan que garantice que no haya diferencia en el acceso a los servicios en las zonas rurales con respecto a las urbanas. También pretende que sea solidaria “y priorice los intereses de los más débiles”, como los de los parados y los de las personas con capacidades diferentes, para las que se convocarán prácticas laborales remuneradas. Se ha referido, igualmente, al colectivo LGTB, al que la ha reiterado su compromiso por la libertad y el amor desde cualquier orientación sexual. Y ha tenido palabras de ánimo y reconocimiento para todos los que luchan contra el fuego, especialmente a los efectivos que intervienen este sábado en los incendios de Toledo y Amorox.

Quiere también Caballero una provincia que sea dinámica e innovadora, “abierta a los nuevos modelos productivos para acelerar el desarrollo”. En este sentido, a la pujanza y hegemonía económica que ejerce el sector agroalimentario -ha reiterado el compromiso de impulsar la celebración de FENAVIN en unas instalaciones acordes a su prestigio en el negocio del vino- y a la apuesta por el turismo con el consiguiente aumento de las visitas y pernoctaciones, Caballero ha añadido que podemos ser un lugar preferente para la implantación y desarrollo de proyectos logísticos. Y también ha afirmado que no es exagerado que aspiremos a convertirnos en una potencia mundial en la generación de energías limpias como las renovables.

Otro eje de la gestión de la Diputación se articulará, según Caballero, en torno a la consecución de una provincia más sostenible, ambientalmente responsable. Se esforzará, asimismo, porque en Ciudad Real prime una nueva cultura de la igualdad entre hombres y mujeres. “Los queremos libres e iguales”, ha asegurado antes de comentar que aunque hay muchas mujeres en puestos de decisión política en nuestro territorio, porque lo han logrado no sólo por derecho sino también por su esfuerzo y capacidad, hay que conseguir que el empoderamiento llegue también al ámbito social, sindical y empresarial.

Aunque lo más urgente que considera en este sentido es impedir que muera una mujer más víctima de la violencia de género. Así lo ha dicho Caballero, quien ha añadido que seguirán cuidando “con mimo y esmero” la casa de acogida que gestiona la Diputación, que se puso en marcha en los años 80 y fue una de las primeras de España “y que hoy sigue siendo una referencia de atención, refugio y seguridad” para las mujeres víctimas de la violencia machista.

Pretende, por otro lado, que Ciudad Real siga siendo una provincia con memoria democrática, “sin odios”, que no vaya contra nadie, pero también sin olvidos. Se trabajará como se ha venido haciendo hasta ahora, con un mayor impulso presupuestario, si es necesario, así como con rigor para reconocer moralmente a quienes defendieron los mismos valores de libertad, pluralismo político y justicia que hoy son fundamento de nuestra democracia. En estos términos se ha expresado Caballero tras recibir el bastón de mando de manos de Antonio López Herance, el diputado provincial que ha presidido la mesa de edad.

Del mismo modo, tiene previsto atender las necesidades de una provincia comprometida con la cultura, el deporte y las tradiciones, ya sean festivas o religiosas. Ha menciondo, a este respecto, que apoyarán con decisión, sin complejos y con recursos, como en anteriores ejercicios, la actividad cinegética. “Una caza bien ordenada es un recurso económico y social de enorme interés para muchos de nuestros pueblos, genera empleo y fija población”, ha dicho Caballero, quien no ha dudado en afirmar que servirá a la provincia y a la ciudadanía con todas sus fuerzas, con eficacia y honradez.

Texto íntegro del discurso de investidura

Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de CLM

Sra. Alcaldesa de Ciudad Real, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que hoy nos acompañan desde todos los rincones de la provincia.

Sres. Ex presidentes de la Diputación Provincial

D. Javier Martín del Burgo

D. Francisco Ureña

D. Nemesio de Lara

Mi recuerdo también para los que lamentablemente ya no pueden acompañarnos: Eloy Sancho y Jesús Garrido

Sr. Ex presidente de la JCCM, querido José María.

Sr. Consejero de Sanidad

Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo

Sra. Subdelegada del Gobierno de España en CR

Sra. Delegada de la Junta en CR. Directores/as Provinciales

Sres. Diputados y diputadas Nacionales y Regionales

Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial

Sr. Fiscal Jefe provincial

Representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Representantes de asociaciones sociales, culturales, deportivas.

Dirigentes de organizaciones sindicales, empresariales y profesionales. Cámara de Comercio.

Familiares

Amigos y amigas

Les saludo a todos y les doy la bienvenida al Palacio de la Diputación. Reconozco que me emociona el interés de todos ustedes por participar en este acto de constitución de la nueva corporación. Su presencia constituye para todos nosotros una exigencia de buen gobierno que esperamos poder corresponder.

Muchas gracias Sras y Sres Diputados provinciales del PSOE por darme su confianza, confío en lograr también la de los diputados y diputadas del PP en los próximos años.

Todas las presencias hoy aquí son importantes por uno u otro motivo, pero la tuya querido Presidente, además de la amistad personal y el afecto que nos profesamos, me permite resaltar el valor de la colaboración institucional que estoy seguro que mantendremos de nuevo en los próximos cuatro años, y que ha sido verdaderamente fructífera para los intereses de la provincia en el periodo 2015-2019.

Hace cuatro años inicie mi intervención con los versos del poema de León Felipe, “Romero Solo”, afirmando que “no sabiendo los oficios, los haría con respeto”.

Les mentiría si afirmara que sigo “sin saber los oficios”, pues algo he aprendido en este tiempo, pero les aseguro que afronto de nuevo esta responsabilidad, como entonces; con prudencia y humildad, y con un enorme compromiso con nuestra tierra.

Soy muy consciente de las dificultades, de los problemas, a los que aún se enfrentan muchos de nuestros paisanos. Pero creo que no es exagerado reconocer, que CLM, nuestra provincia y sus gentes, están hoy mejor que cuando iniciamos el mandato anterior: ahora tenemos menos desempleados y con más cobertura, más afiliados a la seguridad social, menos personas en situación de pobreza, más y mejores servicios públicos, atendemos mejor a los más débiles, y sus demandas ahora son una prioridad política y presupuestaria.

Se han incrementado las inversiones municipales y nuestros pueblos cuentan con nuevos equipamientos, al tiempo que los ayuntamientos están más saneados.

Para conseguir estos logros, han sido necesarios muchos esfuerzos y de mucha gente, y no solo de mi Partido. Pero sin duda ha sido imprescindible la complicidad y el compromiso del Presidente de CLM y del conjunto de su gobierno.

Y aunque no sería necesario que lo haga yo en este momento, porque ya lo hicieron con contundencia y sin ruido los ciudadanos de la provincia hace poco más de un mes, creo que no está de más, que hoy ponga voz a ese grito silencioso del 26 de mayo para darle las gracias y pedirle que no ceje en el empeño de devolver la dignidad a esta tierra. Enhorabuena¡¡

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Como ya hiciera hace cuatro años en este mismo acto, también quiero tener un recuerdo para los 500.000 habitantes de nuestra provincia que dan sentido a nuestro compromiso, a nuestro trabajo de cada día. Especialmente quiero acordarme de los que peor lo pasan, de los que más sufren, de los que por unos u otros motivos, se sienten infelices. Ellos tienen derecho a la esperanza y nosotros, los veinticinco diputados y diputados que formamos este Pleno, tenemos la obligación de trabajar para devolvérsela.

Y a eso nos debemos dedicar los próximos cuatro años, a afrontar los problemas con realismo, sin demagogia ni populismo.

El equipo de hombres y mujeres que conformamos el gobierno de esta Institución, como en el estribillo de la canción, “no estamos locos, sabemos lo que queremos”, por eso vamos a trabajar en siete ejes principales para lograr una provincia:

Con iguales oportunidades para todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan.

Que sea solidaria, y priorice los intereses de los más débiles.

Dinámica e innovadora, abierta a nuevos modelos productivos para acelerar el desarrollo

Sostenible, que garantice nuestra calidad de vida y la de nuestros descendientes.

Con una nueva cultura de la igualdad, queremos hombres y mujeres libres e iguales.

Con memoria democrática: no se trata de olvidar, sino de reconocer para reparar.

Comprometida con la cultura, el deporte y las tradiciones, porque en nuestros orígenes está nuestra identidad.

(GARANTIA DE OPORTUNIDADES PARA TODOS)

Somos muy conscientes del problema que tenemos con la disminución de la población de la provincia, hoy somos 20.000 habitantes menos que en 2015. No es un problema exclusivo de Ciudad Real, ni de CLM, ni tan siquiera de España. Como bien saben tampoco es nuevo. En nuestra provincia arrastramos un crecimiento vegetativo negativo desde hace más de 20 años, tan solo atenuado durante un corto periodo de tiempo como consecuencia de una importante presencia de inmigrantes y (la mayor fecundidad de las mujeres de este colectivo) habitualmente con familias numerosas

El fenómeno de la despoblación, afecta prácticamente a toda Europa. Y sus causas son muy variadas, hay motivaciones económicas, culturales, sociales y hasta biológicas. El desafío es de tal magnitud, que debe asumirse de inmediato como una política de Estado en la que se impliquen todas las administraciones, incluida la europea.

A nadie podemos obligar a vivir donde, por distintos motivos, no desea hacerlo. Pero sí que debemos garantizar todas las oportunidades para quienes deciden vivir en nuestros pueblos, al tiempo que debemos animar a otros a volver, o establecerse por primera vez.

En este sentido, mi compromiso es que en el presupuesto para 2020 que empezaremos a trabajar en septiembre, pensando en los habitantes de los municipios con graves problemas de despoblación, vamos a incorporar una partida presupuestaria importante para impulsar un Plan que garantice que no haya diferencias en el acceso a los servicios y las oportunidades para los ciudadanos que viven en zonas rurales respecto de aquellos que lo hacen en zonas urbanas, al tiempo que vamos a primar el desarrollo de actividades económicas, el acceso a la cultura de calidad y un menor coste de los servicios que presta la diputación (para los habitantes de los municipios con graves problemas de despoblación.)

Se trata de dar una respuesta proporcionada a nuestros recursos y a nuestras competencias.

(UNA PROVINCIA SOLIDARIA)

Y muy relacionadas con el fenómeno de la despoblación, están las dificultades, que todavía tienen muchos de nuestros paisanos, para encontrar un empleo o mantenerlo de manera estable y con derechos.

A pesar de que tenemos la mitad de desempleados que en 2015, nos preocupan especialmente esos hombres y sobre todo mujeres, con una determinada edad, que ya son parados de larga duración y tienen cargas familiares y tienen enormes dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

Por eso, vamos a seguir apostando por los planes de empleo en colaboración con el Gobierno Regional y los Ayuntamientos, como hemos hecho en estos años. Esto nos ha permitido invertir la mayor cifra de nuestra historia, cada año más de 25 millones de euros para ofrecer una solución, que aunque no es definitiva, resulta vital para miles de nuestros vecinos, especialmente a los más vulnerables, que tras años de desesperación, recuperan además de un ingreso, un poco de su dignidad.

Cuando fui elegido presidente en junio de 2015, el equipo de gobierno anterior, con buen criterio y enorme sensibilidad, venía fijando en el presupuesto anual, 5 millones de euros para ayudas de emergencia para las familias de la provincia que peor lo estaban pasando como consecuencia de la crisis y de los recortes. La mayor parte del dinero se dedicaba a “vales” de 30 € canjeables en las tiendas de nuestros pueblos y ciudades, por alimentos de primera necesidad y productos de higiene personal y del hogar. Miles de familias pudieron subsistir gracias a esta iniciativa de la Diputación.

Desde entonces hasta hoy, gracias a los planes de empleo, y al compromiso del Presidente Page para dotarlos de muchos más recursos, se ha reducido la cuantía que dedicamos para atender la demanda existente de ayudas de emergencia en más de un 80%, al tiempo que estos hombres y mujeres han ganado en dignidad, al poder llevar a sus familias un salario que les permite como a los demás, poder organizar un poco mejor su vida.

Esta tiene que ser una provincia solidaria, con los que no tienen empleo y también con los que tienen capacidades diferentes . Con ellos no podemos escatimar recursos, la atención con el colectivo ha de ser integral, como lo es la vida de cualquier persona, debemos garantizar los aspectos asistenciales, pero también el ocio inclusivo y de manera preferente la inserción laboral . Así, en los próximos días convocaremos el programa de prácticas laborales remuneradas, de las que podrán beneficiarse 400 chicas y chicos en todos los pueblos de la provincia . En este aspecto lo que más nos preocupa es que alguna persona con discapacidad quede excluida de un servicio, atención o programa por el solo hecho, de no vivir en una gran población.

(UNA PROVINCIA DINÁMICA E INNOVADORA)

La solidaridad ha de ser nuestra seña de identidad, al mismo tiempo que seguiremos impulsando la economía de la provincia, respaldando activamente a los sectores productivos más importantes en cuanto a generación de empleo.

En este sentido, tenemos que reconocer al sector agroalimentario como buque insignia de nuestra economía. Continuaremos con las iniciativas de apoyo a la promoción comercial, favoreciendo la internacionalización de las PYMES, formando a nuestros mejores jóvenes, para que aporten sus conocimientos y su talento a la expansión de nuestras empresas, para lograr el máximo de valor añadido.

La calidad es nuestro objetivo, y lograr el mayor valor, nuestra meta. Por eso las marcas de calidad, las denominaciones de origen, y las indicaciones geográficas de procedencia van a seguir contando como hasta ahora, con el máximo apoyo de la Diputación.

Así se ha venido haciendo, con reconocido éxito, en el sector del vino, con una acertada conjunción de actuaciones de la totalidad del sector y con el apoyo imprescindible de FENAVIN, como referencia a nacional e internacional del vino español, que ha logrado su mayoría de edad en la reciente X edición.

Con las inversiones programadas y las que están en ejecución para mejorar la infraestructura ferial, FENAVIN se consolida para siempre en Ciudad Real superando todas las amenazas a las que se ha enfrentado por ausencia de unas instalaciones acordes a su prestigio en el negocio del vino.

Y junto con el sector agroalimentario, durante estos años, hemos apostado también por el sector turístico, convencidos de las enormes potencialidades de desarrollo económico y generación de empleo que tiene esta actividad en nuestra provincia; aspiramos a ser referencia en turismo de interior, con 20.000 km2 dispuestos para vivir experiencias en la naturaleza, la cultura o el patrimonio histórico y monumental.

Si en estos cuatro años, no hemos dejado de crecer en visitantes y pernoctaciones, el objetivo ahora es consolidar lo conseguido y mejorar aún más en promoción, internacionalización de la oferta y profesionalización del sector, al tiempo que logramos una mayor rentabilidad para los empresarios y mejores condiciones laborales para los trabajadores. En este objetivo seguiremos de la mano del Gobierno Regional y con la colaboración de los ayuntamientos.

Junto al agroalimentario y el turismo, somos conscientes de las oportunidades que nuestra provincia puede abrir en dos sectores con enormes posibilidades de crecimiento económico y empleo; la logística y las energías renovables.

Gozamos de una privilegiada posición geográfica en el mapa de las comunicaciones y podemos ser un lugar preferente para la implantación y desarrollo de proyectos logísticos en un tiempo en el que los modelos de consumo y por tanto la satisfacción de la demanda, están cambiando a marchas forzadas y precisan de la movilización de enormes cantidades de mercancías.

La provincia posee una importante infraestructura ferroviaria, igualmente el nuevo proyecto del aeropuerto permite posicionarnos también en el trasporte de mercancías por este medio, mientras que por carretera nos atraviesa una de las arterias principales del país para comunicar el norte con el sur, por lo que junto a otras, necesitamos finalizar la conexión del este con el oeste, el mediterráneo con atlántico, para lo que resulta imprescindible que el gobierno de España comprometa cuanto antes el trazado de la A-43 por Puertollano y Almadén.

Si tenemos nuevas oportunidades en la logística, no es menos cierto que tenemos enormes potencialidades en el desarrollo de energías renovables. No es exagerado que aspiremos a convertirnos en una potencia mundial en la generación de energía limpia. Contamos con un territorio idóneo, de los más extensos de España, ingentes cantidades de materia prima, sol no nos falta, pero también biomasa y determinadas zonas son propicias para la energía eólica.

Desde la Diputación Provincial, y aunque no sea una competencia propia (tampoco lo es el vino y ahí está Fenavin), estamos en condiciones de implicarnos junto al resto de administraciones, especialmente los ayuntamientos y con el sector empresarial, para lograr el máximo de desarrollo e innovación en estos nuevos sectores.

(CIUDAD REAL UNA PROVINCIA SOSTENIBLE)

Ahora bien, todo lo conseguido y lo que ahora pretendemos, solo será posible y contribuirá al bienestar de nuestra gente, si es sostenible . Solo será duradero y servirá para lograr mayor cohesión social y económica, si apostamos por una provincia, ambientalmente responsable.

Todos sabemos, aunque no seamos expertos, que si seguimos con el modelo de desarrollo actual, más pronto que tarde, destrozaremos totalmente el ecosistema y el mundo en el que vivimos se vendrá abajo.

Comparto las opiniones que animan a no estar permanentemente propagando mensajes negativos sobre los efectos terribles que para la vida tiene el modelo actual, porque es verdad que el “el catastrofismo paraliza, mientras que el optimismo realista, en cambio moviliza”.

Se trata de poner en valor todo lo que podemos hacer para lograr un mundo, en nuestro caso, una provincia sostenible a partir de la tecnología y de los conocimientos que ya existen . Solo es necesario que lo pongamos en marcha.

Para lograrlo, necesitamos determinación y pasión, y estas dos son las energías renovables más importantes que tenemos los seres humanos.

(UNA NUEVA CULTURA DE LA IGUALDAD)

Junto con una provincia SOLIDARIA, INNOVADORA, SOSTENIBLE, trabajaremos también porque Ciudad Real sea una provincia donde prime una nueva cultura de la igualdad entre hombres y mujeres .

Igualdad en todos los ámbitos, en todos los órdenes, en todos los espacios: en los públicos y en los privados.

Esta es para mí una convicción muy profunda en lo político y en lo personal un reto, me esfuerzo todos los días, aunque no siempre lo consigo, como bien sabe Cristina.

En lo público, hemos avanzado mucho, aunque queda mucho por hacer, y aquí en gran medida hemos sido pioneros, porque antes de que se hablara en España de gobiernos feministas, el grupo socialista ya teníamos igual número de hombres que de mujeres y paridad también en cuanto a las vicepresidencias. Ahora de nuevo hemos continuado por esta senda, me acompañan igual número de hombres que de mujeres, y así ocurrirá también con las vicepresidencias.

En lo que se refiere al protagonismo de las mujeres en puestos de decisión política, en esta provincia podemos presumir: de las cinco grandes localidades cuatro tienen una mujer alcaldesa. Junto a ellas un buen número de mujeres, no solo del PSOE, pero principalmente, gobiernan en otros tantos ayuntamientos.

De lo que mi depende, siempre con la complicidad y el apoyo expreso del Presidente Page, el poder político en esta provincia se escribe en femenino : subdelegada del gobierno, delegada de la junta, directoras provinciales, diputadas, senadora, europarlamentaria, consejera…En fin, creo que no hay otra provincia de España donde las mujeres ejerzan tanto poder político como lo hacen en Ciudad Real. Pero sepan, que nadie se lo ha regalado, lo consiguieron ellas por derecho, con esfuerzo y capacidad. Enhorabuena, no dejéis de pelear ¡¡.

En mi opinión, ahora hay que dar un paso más: necesitamos que este empoderamiento llegue también al ámbito social, sindical y empresarial . Garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un imperativo ineludible en una sociedad que quiere ser plenamente democrática. Lo es desde un punto de vista ético, pero también desde una perspectiva económica. Es una fuente de valor, de bienestar y de riqueza.

Junto a esta necesidad de la igualdad en la política, en la empresa y en la vida, tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos también a lo que hoy es más urgente: impedir que muera una mujer más víctima de violencia de género . Son ya más de 1000 desde 2003. Ni la barbarie terrorista de ETA causó tantas víctimas como esta maldita lacra¡¡¡.

A ello tenemos que contribuir desde todas las instituciones y con todos los recursos necesarios.

Como Diputación Provincial seguiremos cuidando con mimo nuestra casa de acogida de mujeres víctimas de violencia de género. Fue una de las primeras que se crearon en España a principios de los años 80 y hoy sigue siendo una referencia de atención, refugio y seguridad para las mujeres que atraviesan por esta terrible situación.

Pero no es suficiente, por eso desde la Diputación queremos generar una nueva cultura de la igualdad. Porque la violencia de genero es consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres . Por eso la lucha contra este tipo de violencia, no debe ser solo policial, penal o asistencial, es también una lucha cultural.

Por todo ello, nos comprometemos a desarrollar una estrategia integral dirigida especialmente al sector juvenil, que fomente la imagen de la mujer en positivo, y extienda el rechazo social de la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

(CIUDAD REAL CON MEMORIA DEMOCRATICA)

Y queremos también que Ciudad Real sea una provincia con memoria. Si, con memoria democrática. Una memoria que no va contra nadie, sin odios, pero también sin olvidos.

Recuperar la memoria de los que sufrieron un padecimiento injusto, es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia en paz y libertad.

Queremos seguir recuperando la memoria y reconocer moralmente a

los hombres y mujeres, que a pesar de las adversidades, defendieron los mismo valores de libertad, justicia y pluralismo político que hoy son fundamento de nuestra democracia.

Por esto, vamos a continuar trabajando en el programa de memoria histórica que con tanto rigor y tan buena acogida hemos desarrollado en estos dos últimos años. Ahora le daremos un mayor impulso político y si es necesario también presupuestario.

(CIUDAD REAL COMPROMETIDA CON LA CULTURA, EL DEPORTE Y LAS TRADICIONES)

Y junto con la memoria democrática, una de nuestras señas de identidad como Institución Provincial es, nuestro apoyo a la cultura, el deporte y las tradiciones, ya sean estas religiosas o festivas .

Celebramos cientos de eventos que se constituyen como verdaderas señas de identidad de la provincia y de sus pueblos, generando un enorme atractivo para los que aquí vivimos y para los que nos visitan. Por eso seguiremos promocionando a nivel nacional e internacional, el festival de teatro clásico de Almagro, así como los eventos que ya tienen reconocida la condición de interés turístico nacional, como la Semana Santa de Ciudad Real y la Pasión Calatrava, los carnavales de Herencia y Miguelturra, la Semana de la Zarzuela de la Solana y el Mayo manchego de Pedro Muñoz.

Y también quiero que sepan que seguiremos apoyando con decisión, sin complejos, y con recursos, como hemos hecho estos años, la actividad cinegética de la provincia. La caza bien ordenada es un recurso económico y social de enorme interés para muchos de nuestros pueblos, genera empleo y fija población.

Créanme que aspiramos a generar una sociedad moderna y dinámica, pero esto no es incompatible con preservar y potenciar nuestras tradiciones y costumbres. Recordando las estrofas de la canción “Jo vinc de un silenci” de Raimon, cuando afirma “quien pierde sus orígenes pierde su identidad”, es evidente que no somos nacionalistas, todo lo contario, pero tampoco estamos dispuestos a renunciar a nuestros orígenes.

Voy terminando.

Para conseguir todos estos objetivos, necesitamos, además de voluntad política (esa no nos falta), necesitamos recursos económicos. Por suerte esta institución goza de una envidiable fortaleza y solvencia económica. Recibimos una buena herencia, que como en la “parábola de los talentos”, no solo hemos mantenido, sino que hemos aumentado de manera significativa .

En este tiempo hemos demostrado que se puede conseguir equilibrio financiero, estabilidad presupuestaria, y a la vez aplicar políticas sociales y ser el principal motor de inversión en obra pública en el conjunto de la provincia.

No tenemos deudas, ni con los bancos ni con proveedores. Hemos aprobado los cuatro presupuestos con deuda cero y en los bancos tenemos una tesorería importante. Tal es así, que sin querer nos hemos convertido en un banco, eso sí, en un banco “bueno” para los ayuntamientos de la provincia que en estos momentos tienen a su disposición 30 millones de € a coste cero, para financiar todos los programas europeos, así como sus inversiones de interés municipal.

Pero nuestro objetivo no es ser un banco, aunque sea bueno, nuestro objetivo y nuestra responsabilidad es atender todas las necesidades que tienen nuestros paisanos . Por eso, en cuanto se constituya el Gobierno de España, que confío que sea pronto, puesto que nuestro País lo necesita y ahora es cuando hay que demostrar el patriotismo que se pregona, vamos a exigir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, lo mismo que al de Rajoy, (esto es) que de inmediato levante las restricciones que impiden que las administraciones saneadas como lo es esta Diputación, podamos invertir los ahorros de los que disponemos para atender las necesidades de nuestros vecinos. Me parece que es de justicia y sentido común.

Sres y Sras Diputados del Partido Popular, ahora me dirijo especialmente a ustedes.

Además de voluntad política y recursos económicos, que como ven los tenemos, necesitamos unidad, entre el equipo de gobierno y la oposición. Cuanto más unidos estemos, más cerca estaremos de conseguir el interés general al que ambos grupos nos debemos.

El pasado 26 de mayo, los ciudadanos de la provincia expresaron con claridad y con contundencia su voluntad. Apostaron de manera muy mayoritaria por el PSOE, tanto en la Junta como en la mayoría de los ayuntamientos, y como consecuencia de ello esta Diputación, cuenta con 15 diputados socialistas frente a 10 del partido popular.

Hoy, el partido al que represento, gobierna en 60 ayuntamientos y 2 Eatim, frente a 35 ayuntamientos y 1 Eatim del PP. El resto de corporaciones hasta 103, están gobernados por IU, CS o por independientes.

El caudal de confianza ciudadana que hemos obtenido en estos comicios, es de tal magnitud, que de los 500.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, 400.000 tienen alcalde o alcaldesa socialista. Para nosotros la responsabilidad es tan grande, como generoso ha sido el apoyo ciudadano recibido.

Además de un apoyo rotundo al PSOE, de estas elecciones también obtenemos un mensaje de pluralidad, con nuevos protagonistas en algunos ayuntamientos y con la necesidad de mantener lo que por otra parte ha sido una constante en este tiempo: diálogo y acuerdo.

A ello me voy a dedicar con empeño en esta Institución, aunque desde la aritmética política, no los necesite.

Creo y aspiro al buen gobierno, por eso, además de con sensibilidad, rigor, cercanía, honestidad y transparencia, quiero gobernar con consenso . También esto es lo que nos piden los ciudadanos, hartos de ver a los políticos dedicar tiempo y esfuerzos a debates estériles.

Por eso, mantengo mi compromiso de hace cuatro años, aspiro a representar a todos y a todas, a los que me han votado, a los que lo han hecho por otro partido e incluso a los que no han votado a nadie. Así me lo exigiré permanentemente y se lo exigiré al resto del equipo.

Todos los alcaldes y alcaldesas pueden tener la seguridad, que con independencia de su color político, en esta casa serán atendidos y auxiliados en la medida de nuestras posibilidades . Sé lo dura que es la política municipal, especialmente en los pueblos pequeños donde el alcalde o la alcaldesa ejercen su responsabilidad con plena disponibilidad, cercanía y enorme limitación de medios.

Termino ya!!!

Querido Presidente Page

Una vez más te reitero mi lealtad personal y política, y el compromiso de la Diputación Provincial, de colaborar siempre con tu gobierno, para seguir sumando esfuerzos, recuperar todo lo perdido y lograr el objetivo más noble de la política, que no es otro, que contribuir a hacer felices a los ciudadanos.

Igualmente el Gobierno de España, sabe que puede contar con esta lealtad para defender los intereses de nuestra tierra.

Mi agradecimiento, al tiempo que mi solicitud de ayuda a todos/as los trabajadores de esta casa, sin su esfuerzo esta institución no sería tan reconocida y apreciada por la ciudadanía en general y de manera particular por los alcaldes y alcaldesas.

Gracias de corazón a los ciudadanos que el pasado 26 de mayo nos dieron su confianza. No les vamos a defraudar.

Mi agradecimiento emocionado a mis compañeros y compañeras de Partido que de nuevo han confiado en mí para desempeñar este enorme honor que es presidir esta Diputación. Saben que yo nunca olvido quien soy, ni de dónde vengo. En términos ideológicos, soy de los nuestros.

Mi agradecimiento también a mi familia, a mi madre que no ha podido acompañarnos, porque tiene 92 años y aunque toma menos pastillas que yo, estos días tiene algunos achaques. A mis hermanos y hermanas, seis conmigo, que aunque ya estoy rozando los 50, ellos me siguen protegiendo y aconsejando como el hermano pequeño que soy. Y mi agradecimiento especial a mi mujer, a Cristina, y a mis tres hijos, que a pesar de que no siempre puedo prestarles el tiempo y la atención que se merecen, son lo más importante de mi vida.

Gracias a todos ustedes, saben que tienen todo mi afecto. Pueden ustedes estar seguros, y sobre todo, pueden tener la absoluta seguridad todos los hombres y mujeres de nuestra provincia, que dedicaré todas mis fuerzas a servirles con eficacia y honradez.