El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha dicho esta mañana en Herencia, durante la inauguración de la iniciativa “Sabores del Quijote, Productos y Platos de Nuestra “Tierra”, que el queso ha de ser uno de los principales activos dinamizadores de nuestra economía, dado que es prioritario en nuestro sector agroalimentario. Caballero ha remarcado la necesidad de poner en valor nuestras materias primas, a quienes las producen y a las industrias elaboradoras a la vez que somos capaces de ligar nuestros productos, que son de gran calidad, al desarrollo de otros sectores como son el económico y el turístico, siempre con el objetivo de impulsar de la manera más integral posible la creación de riqueza y empleo en el medio rural.

Caballero, que ha estado acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el vicepresidente David Triguero, el alcalde de Herencia, Sergio García-Navas, diputados provinciales y concejales, ha dicho que el queso es un producto autóctono muy vinculado a la tierra, a nuestros orígenes y a nuestras tradiciones, que aporta valor añadido y que, por tanto, contribuye a mejorar la vida de la gente.

Ha atribuido el auge que está experimentado este producto a que todos los que intervienen en la cadena de producción de leche y elaboración de queso “están haciendo bien las cosas”, logrando la mejor calidad del mundo y también cada vez más rentabilidad con mejores estrategias de venta, sobre todo fuera de nuestras fronteras.

Caballero, que ha puesto especial énfasis al hecho de que todas las administraciones estén ahora de acuerdo en poner en valor lo nuestro, nuestros productos y nuestra gastronomía, ha comentado que Herencia y Manzanares concentran la mayor cantidad de queserías e industrias elaboradoras de queso de la provincia, de ahí que estas dos localidades hayan sido sede de la iniciativa los “Sabores del Quijote” en la edición dedicada al queso.

Ha referido, por otro lado, que una parte principal del queso manchego se produce en la provincia, un producto que, según ha afirmado, es único y sólo puede ser producido aquí. Ha explicado, a este respecto, que hay países que intentan hacer imitaciones a pesar de que es imposible que lo puedan conseguir, “porque para producir queso manchego de calidad es imprescindible elaborarlo a partir de ovejas de raza manchega, que coman y se críen en los campos de La Mancha, unas tierras que están aquí y que no se pueden desplazar ni a Méjico, ni a Estados Unidos ni a ningún lugar del mundo. Caballero ha señalado que todos los consumidores tienen que saber que el auténtico queso manchego es el que se hace con leche de ovejas que se alimentan con pastos que crecen en la Mancha.

Entiende, por tanto, que parte de la rentabilidad que genera este producto tiene que quedarse aquí, no sólo en el ámbito de los industriales, sino también en el de los ganaderos. “Es en lo que estamos trabajando, por vender una tierra que es maravillosa, para que nuestra gente tenga más oportunidades y pueda vivir mejor”, ha precisado el presidente de la Diputación antes de instar a los presentes a que disfruten de lo nuestro orgullosos de pertenecer a nuestra tierra, y a que colaboren con las instituciones para contribuir a que sea cada vez mejor.

Ha concluido destacando la presencia del presidente regional, Emiliano García-Page, que ha querido expresar, según ha dicho, su compromiso con nuestra provincia una vez más y respaldar con su presencia en Herencia al sector del queso manchego.

Sergio García-Navas, el alcalde del municipio anfitrión, por su parte, ha agradecido a la Diputación que haya convertido a su localidad en capital del queso manchego con el programa “Los Sabores del Quijote”. Ha asegurado que este producto genera riqueza y constituye un elemento que permite fijar la población.

Ha anunciado, por otro lado, que la tradición que liga a Herencia con el queso manchego se verá reforzada muy pronto con un centro de interpretación del queso manchego que, sin duda, constituirá un revulsivo turístico. Quieren poner en valor el queso, según ha dicho, porque son el municipio que más premios nacionales e internacionales tienen, además del reconocimiento de los ciudadanos, ya que son numerosos los que se acercan a diario a adquirir este producto.

José Juan Fernández, presidente del grupo de acción local Mancha Norte, ha expresado acto seguido la necesidad de apostar porque el queso sea un motor de desarrollo en nuestro territorio. En este sentido ha anunciado que están apoyando la puesta en marcha del centro de interpretación “Quesalia”, unas instalaciones que esperan que sea un punto de inflexión dentro de nuestro territorio. Fernández cree que pueden ser referentes como punto turístico tomando como principal activo el queso manchego.

Ha agradecido a la Diputación la apuesta que hace con este tipo de eventos que ha calificado de muy importantes, porque permiten que toda la provincia sea capaz de reconocer la importancia de los grupos de acción local, lo que constituye un gran apoyo para este tipo de organizaciones.

Queso manchego de calidad

Caballero, en compañía de Emiliano García-Page y resto de autoridades han visitado los stands ubicados en el pabellón ferial de Herencia. En concreto, los expositores representando al Ayuntamiento del municipio, Quesos Gómez Moreno, Quesos Cofer, Quesería 1605, Hercoliva, Cooperativa Vitivinícola San José, Cervezas La Maldita, Embutidos Artesanos del Pueblo, Telechicha, D.O. Valdepeñas, D.O. La Mancha, D.O. Montes de Toledo, D.O. Aceite Campo de Montiel, Grupo Montes Norte, IGP Berenjena de Almagro, Aceite Valle de Alcudia, Quesería Valverde, Mancha Norte Desarrollo e Innovación, Quesería Artesanal El Miguelito y Quesos Don Miguel.

En todos y cada uno de ellos las autoridades han saludado y degustado sus productos, interesándose a su vez por las cualidades y peculiaridades de los mismos, así como de diferentes aspectos relacionados con su producción y comercialización.

También han presenciado la escenificación de la danza que ha desarrollado la joven artista Marta Cárdenas.

Actos culinarios, culturales y deportivos

En otro orden de cosas, en el Concurso de Tapas, cuyo fallo se conocerá mañana, han participado los establecimientos hosteleros de Herencia: Bar Pipo’s, con su tapa “mollete de verdura y queso”; Cafetería Lolita con su “crujiente con funchi de queso”; Cervecería El Tapeo y su “Tosta de gambas con esencia de queso”; La Cava Bar que ha preparado “El bocado de Sancho”; Restaurante Jabalí Gastro Gin con “El queso de tierra y mar”; Restaurante Pizzería Romero con “El beso del pastor”; y Restaurante Rincón de La Mancha con su especialidad en “Tosta de queso con salsa de salmón”.

El Programa ‘Sabores del Quijote Platos y Productos de Nuestra Tierra’ incluye numerosos actos de diversa naturaleza, entre ellos de corte culinario, cultural y deportivo, que han comenzado incluso antes de que tuviera lugar la inauguración oficial. Tanto los más pequeños, como los adultos y mayores tienen cabida en las variada y completa oferta de actividades que la Diputación en colaboración con el ayuntamiento ha programado para que Herencia se convierta este fin de semana en lugar de referencia no sólo comarcal y local, sino también provincial, en torno al queso manchego

ACTIVIDADES GENERALES

Sabado 21 de abril

11:00 h. Apertura de puertas.

11:00 h. Taller infantil juvenil “Jugando con los sentidos”.

12:00 h. Recreación de lka fabricación artesanal del queso de Herencia a cargo de la Asociación San Joaquín y Santa Ana.

13:00 h. Máster Class: Chef Rubén Sánchez-Camacho, del Restaurante “Epílogo” de Tomelloso. Y maridaje de vino del Grupo Montes Norte y queso de Herencia, por el sumiller Fernando Buitrón.

13:30 h. Inauguración oficial.

19:00 h. Cata didáctica de cócteles con queso de Herencia y cerveza artesana “La Maldita”, a cargo de Santiago Escribano, bicampeón de coctelería de CLMFABE (Federación de Asociaciones de Barman Españoles).

Los actos continúan mañana domingo 22 con el siguiente horario y programación:

11:00 h. Apertura de puertas.

11:00 h. Taller infantil juvenil “Ungüentos y plantas del Quijote“

12:00 h. Taller infantil de pintura “La oveja y el queso”

13:00 h. Máster Class: Chef José Luis García-Mascaraque de Herencia, del Restaurante “Viva Mascaraque” de Valencia. Maridaje con vinos de la Cooperativa Vitivinícola San José, a cargo d ella Asociación Amigos del Vino.

13:45 h. Reconocimiento a la mejor tapa.

14:00 h. Comida popular: tabla de quesos.

16:00 h. Sorteo de un viaje del programa “Un Paseo Real”, Provincia de Ciudad Real.

ACTIVIDADES CULTURALES

Sábado 21

14,00 h. Charanga “Los Secos de los Montes”

16,00 h. Visita guiada: “Lugares emblemáticos de Herencia”.

17,00 h. Actuación musical del grupo “Los Lunares”.

19,00 h. Teatro de calle.

20,00 h. Actuación musical “Tributo a los 80”.

Domingo 22

11,00 h. Visita guiada: “Lugares emblemáticos de Herencia”.

13,00 h. Teatro de Calle

14,00 h. Charanga “Los Secos de los Montes”.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Domingo 22

09,30 h. Ruta senderista desde la Copa al Navajo, 6 kms. Dificultad media-baja.

09,30 h. Ruta BTT. Salida del Pabellón Polideportivo hacia Alcázar de San Juan por los caminos de los pozos y lagunas. Ruta circular. Dificultad baja.