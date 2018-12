El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha celebrado esta tarde la última reunión navideña del mandato con los periodistas de la provincia en el Palacio Provincial, con motivo de la celebración del 125 aniversario de la entrega de la obras de este emblemático edificio a la Corporación que gobernaba en 1893. Les ha deseado bienestar y felicitad para 2019 después de dialogar con todos ellos y de hacer balance a falta de medio año para que concluya la presente legislatura.

Ha recordado que se inició el período 2015-2019 con un cambio en la Diputación, una institución muy reconocida en la provincia y bien gestionada. Y ha añadido que al frente de un Equipo de Gobierno mayoritariamente renovado en los últimos tres años y medio han tratado hacer las cosas y gestionar con respeto, cercanía y limpieza, sabiendo que se deben a los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real y poniendo todo el empeño del mundo en mejorar sus vidas.

En este sentido, cree, honestamente, que los datos avalan el trabajo que han realizado. Ha hecho referencia al descenso del desempleo, al aumento de las afiliaciones a la seguridad social y al incremento de la natalidad empresarial, por lo que las expectativas de encontrar trabajo son mucho mayores que cuando asumieron responsabilidades de Gobierno en la Diputación.

Ha precisado, no obstante, que existen otros elementos más difíciles de evaluar en términos numéricos, aunque revelan, de igual manera, una realidad francamente mejor. Por ejemplo, cuando llegaron se destinaban 4 millones de euros a ayudas de emergencia social y en el presente ejercicio, a día de hoy, se han invertido 1.300.000 euros. Mucho han tenido que ver, a su juicio, los planes de empleo que han puesto en macha conjuntamente la Diputación y la Junta de Comunidades. En concreto, se han invertido 25 millones de euros en programas, “la cifra más alta que se ha producido en la historia en materia de dinamización y posibilidades de empleo”.

Por otra parte, se han aumentado y mejorado los servicios destinados a las personas que más lo necesitan, fundamentalmen aquellas que tienen capacidades diferentes. Y ha matizado que han tratado de organizar la asistencia de manera integral, teniendo en cuenta también otras variables como el ocio inclusivo y el turismo, porque si son ya numerosas las personas que nos visitan, ya que la provincia destaca en número de visitantes y pernoctaciones, los primeros que tienen que disfrutar visitando nuestra tierra son sus habitantes, y entre ellos, las personas con discapacidad y los usuarios de las asociaciones sociosanitarias. Caballero entiende que han contribuido igualmente a mejorar sus vidas con el programa Dipu-Capacita, gracias al que 16 chicos y chicas hacen prácticas profesionales en la institución provincial. Ha añadido que otros cuatrocientos podrán beneficiarse a lo largo y ancho de nuestro territorio durante 2019.

Más tributos para los ayuntamientos

Ha hecho referencia, en otro orden de cosas, al servicio de recaudación de tributos que presta la Diputación a prácticamente el 99 por ciento de los pueblos de la provincia. Ha dicho que han recuadado en torno a 130 millones de euros en voluntaria, lo que evidencia que las economías están menos ahogadas y pueden hacer frente al pago de los impuestos porque se trabaja prácticamente con el mismo censo y el mismo padrón de pagadores.

Precisamente en la mañana de hoy ha firmado la transferencia de 20 millones más a los ayuntamientos con lo que ello supone para los consistorios a la hora de contar con liquidez para poder prestar más servicios a sus vecinos y vecinas.

El turismo como vector de riqueza

En otro orden de cosas, Caballero ha puesto de manifiesto la inequívoca apuesta que ha hecho la Diputación por dinamizar el turismo en la provincia de manera integral, porque es un sector que estaba totalmente fragmentado y presentaba grandes dificultades. Ha afirmado que en estos años se ha conseguido que haya una realidad evidente y palpable, que ofrezca posibilidades reales de aportación económica y que se convierta en un vector de creación de riqueza y empleo. “No está en nuestras competencias pero entendimos que podría ser un activo con el que contribuir al desarrollo y tenemos los mejores datos de los últimos diez años”, ha asegurado.

Ha calificado de “magnífica” la relación con el sector empresarial y ha destacado el apoyo al sector agroalimentario que tantos réditos proporciona, así como la caza, “con la que nos sentimos identificados”. Ha apostado, a este respecto, por nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros orígenes y ha apostillado que no es necesario envolverse en un capote o colgarse una canana para participar o impulsar actividades arraigadas en nuestra tierra.

Se ha referido, asimismo, a la oposición diciendo que han gobernado con respeto a aquellos que piensan diferente. Considera que han sido más los acuerdos que los desacuerdos alcanzados durante el mandato. Y ha remarcado que existe una buena relación con los miembros de la Corporación provincial y con todos los ayuntamientos, lo que considera muy importante. Sobre todo si se tiene que en cuenta que en la anterior legislatura, “aunque ya no nos acordamos porque la memoria es muy frágil”, pasamos cuatro años de bronca permanente, enfrentamientos desaforados y conflictos institucionales que no nos llevaban a ningún sitio.

Excelente situación financiera

El presidente de la Diputación ha dicho, por otra parte, que se encontraron una institución muy saneada, con 50 millones de euros en el banco, una cifra que será sensiblemente superior, hasta alcanzar los 85, cuando concluya el presente mandato después de haber elaborado y ejecutado cuatro presupuestos con deuda cero. A día de hoy, según ha afirmado, a punto de concluir el ejercicio de 2018, todo está perfectamente pagado y la totalidad de las obligaciones atendidas.

El reto de evitar la despoblación

Pero son conscientes que no pueden morir de éxito aunque los datos sean positivos en muchos aspectos, porque no olvidan que en la provincia hay problemas y necesidades, entre ellas las que tienen los 47.000 ciudadanos que no tienen empleo y las familias que pasan dificultades para llegar a final de mes. Además, hay muchos hombres y mujeres con capacidades diferentes que quieren realizarse en el mundo laboral. Y ha recordado, entre otras cosas, que tienen que seguir trabajando por las zonas más deprimidas de la provincia. A este respecto ha apuntado la necesidad de abordar el reto de evitar la despoblación, aunque ha matizado que no debe ser utilizada como arma arrojadiza.

Ha explicado Caballero que ha estudiado los datos y los peores años de pérdida de población son los que transcurrieron entre 2011 y 2015. Ha señalado que es importante analizar el fenómeno porque no es cuantitativo, ya que no se debe a la expulsión de los ciudadanos, sino que tiene mucho que ver con el cambio de los modelos de vida. Ha proporcionado el presidente de la institución provincial datos interesantes como que sólo 12 años de los 40 de democracia la provincia ha estado por encima de los 500.000 habitantes. Y ha asegurado que hay que trabajar en la clave de que la renta no es el único elemento que ata al territorio, sino que influyen también otras variables.

Ha concluido su interveción agradeciendo al Equipo de Gobierno, integrado por siete mujeres y ocho hombres, el trabajo que ha realizado “con una enorme eficacia y eficiencia”. Y a los medios de comunicación les ha agradecido su cortesía y afecto durante los últimos tres años y medio. “La prensa es imprescindible para que haya democracia, es fundamental su trabajo de crítica. Y aunque no siempre nos gusta lo que cuenta, reconozco que hemos mantenido una magnífica relación con todos medios, hemos hecho amigos en personas que sólo eran conocidos”, ha comentado. También ha agradecido Caballero a la oposición que haya ejercido su labor fiel a sus ideas. Ha destacado que les ha permitido gobernar y que acierten en muchas políticas que han llevado a cabo apoyando buena parte de ellas.

Y con respecto a la ciudadanía en general ha resaltado que haya sido comprensiva durante este tiempo con el nuevo Equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real. Ha reconocido que al principio se produjo cierta inquietud con el cambio en la institución, pero las entidades, organismos y la sociedad en general les han permitido que hayan podido demostrar que tienen buen fondo y unas enormes ganas de trabajar por el bienestar de la provincia y de sus gentes.