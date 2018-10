El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha participado esta tarde en el Patio de Fúcares de Almagro en la presentación de “El Ventanuco, tras la huella de un maestro republicano”, obra del historiador y decano de la Facultad de Periodismo de Cuenca, Ángel Luis López Villaverde. Caballero, que ha estado acompañado además por el catedrático y exrector de la UCLM, Luis Arroyo, que ha escrito el prólogo, y por el alcalde, Daniel Reina, ha apreciado en el libro un esfuerzo por dignificar la memoria de Alberto, el abuelo del escritor, y con ella la de todos los hombres y mujeres que fueron represaliados en la Guerra Civil y durante la dictadura.

Caballero cree que es importante recordar a quienes sufrieron la represión porque fueron muchos los que murieron o padecieron para que en el día de hoy podamos decir que estamos disfrutando del mayor período de paz de nuestra historia en democracia. A su juicio, todos ellos han hecho posible que hoy podamos tener una vida mejor, de la que nos podemos sentir orgullosos a pesar de las dificultades que presenta nuestra sociedad.

Ha añadido Caballero que el inicio de una etapa de libertad hace cuarenta años no cayó del cielo, sino que fue labrada por muchos hombres y mujeres en todos los pueblos de nuestro país, entre ellos Almagro, donde vivía el abuelo del autor. Ha añadido que con “El Vetanuco” también se pone de manifiesto lo que significa la concordia, la necesidad de recordar lo ocurrido pero no por venganza, sino para que no se repita y que podamos vivir mejor que en el pasado.

En este sentido ha recordado lo que dijo en noviembre de 2012 el padre del autor, Luis López Condés, que tomó posesión como alcalde de Almagro en el mismo salón donde su padre fue condenado a muerte: “En política hay que olvidar los tiempos pasados, huir del odio y del rencor, y trabajar por el bien común”. Esta ha sido la actitud, según Caballero, de muchos hijos y nietos a la hora de aproximarse y reivindicar la memoria de sus familiares asesinados.

El mismo anhelo que le llevó a organizar el pasado mes de enero un acto para devolver la dignidad a todos los represaliados, un acontecimiento que en términos de madurez democrática es lo más relevante que ha ocurrido porque tuvo carácter institucional y se llevó a cabo en una sede democrática y con los símbolos constitucionales. Pero lo más importante para Caballero, con la perspectiva de los meses pasados, es que la sociedad lo haya asumido con naturalidad y tolerancia, con independencia de la ideología que tiene cada cual.

Por su parte, Ángel Luis López Villaverde ha dicho que para él es un honor haber escrito un libro sobre su abuelo y su familia. Ha agradecido la presencia de Caballero y ha destacado que la Diputación, bajo su presidencia, es la institución pública que más está haciendo por la memoria histórica, “por la puerta grande y no por la de atrás”. También ha agradecido el prólogo a Luis Arroyo y a Daniel Reina la colaboración del Ayuntamiento de Almagro.

Luis Arroyo, el prologuista, ha dicho que “El Ventanuco”, es un gran libro de historia de Almagro y su gente a través de acontecimientos políticos. Ha añadido que están todos los protagonistas en una obra que hay que leer con mucho interés y poca pasión para que contribuya a desterrar de la vida pública y privada el discurso del odio, que es el que ocasiona “las catástrofes” que se registraron durante la Guerra Civil y la postguerra.