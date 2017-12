El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, han puesto de manifiesto esta mañana, con ejemplos claramente contrastables, lo bien que le viene a Ciudad Real y, por tanto, a sus vecinos y vecinas, que exista cooperación institucional y ganas de trabajar por la capital. Ambos se han referido al grave problema del hundimiento de la Plaza de Cervantes, ya solucionado, y al desbloqueo del histórico contencioso que ha planeado sobre el pabellón ferial en el ámbito político durante años, aunque en esta ocasión se han reunido para comprobar “in situ” las importantes mejoras que se acomenten en la actualidad en el edificio de la plaza de toros, cuyo entorno sufrirá también una profunda remodelación con el objetivo de introducir en el barrio elementos favorables a la ciudadanía equiparables a los que disfrutan los que viven en zonas más céntricas.

Caballero, que ha estado acompañado por el vicepresidente Manuel Martínez, ha agradecido públicamente a Pilar Zamora la gestión que está llevando a cabo en Ciudad Real en general y en particular que haya cogido el toro por los cuernos y haya bajado a la arena para solucionar el grave deterioro que presentaba la fachada del coso taurino ciudadrealeño. Ha recordado, a este respecto, que el avance que ha experimentado esta actuación, que habrá concluido en un plazo de mes y medio, no se debe únicamente a que la Diputación haya puesto a disposición del consistorio de la capital 200.000 euros, porque, según ha dicho, también dispuso en 2014 la anterior alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, de la misma cantidad económica para el mismo fin “y no fue capaz o no quiso hacerlo”.

Ha recordado que en 2011, cuando Romero estaba al frente del gobierno de la capital, el Ayuntamiento de Ciudad Real aceptó formalmente la cesión de la plaza de toros pero hasta enero de 2016, siendo ya Zamora alcaldesa, no se firmó el acuerdo de cesión gratuita. Caballero ha añadido, a este respecto, que hay quien se envuelve en el capote de la tauromaquia de forma ostensible pero cuando tiene la oportunidad no hace nada para mejorar una infraestructura emblemática imprescindible para que disfruten los adeptos a la fiesta nacional.

Así las cosas, el presidente de la Diputación ha destacado el hecho de que mejorar la vida de los ciudadanos forme parte de los compromisos y de las prioridades de Pilar Zamora. Ha resaltado su preocupación por los vecinos y vecinas que viven en los barrios así como las intervenciones que ha desarrollado, la mayor parte de ellas financiadas por la Diputación. No en vano, según ha precisado Caballero, el montante económico total destinado a la capital desde la institución provincial se cifra en torno a los 2.250.000 euros.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora y el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, han agradecido la colaboración de la Diputación. Zamora ha mostrado su satisfacción porque con las obras de mejora de la plaza de toros van a desaparecer los problemas de canalización de aguas que afectaban de manera preocupante a la fachada, de carácter neomudéjar y que data de 1844, aunque en 1961 sufrió añadidos que en estos días de trabajo también están quedando al descubierto.

Zamora ha explicado que con la realización de las obras también tratan de velar por la seguridad. Y ha comentado que todas las actuaciones que se precisen se van a llevar a cabo siempre que patrimonio lo permita.