Así lo ha afirmado Cañizares en rueda de prensa, después de la reunión mantenida por la Comisión de Sanidad Provincial del PP de Ciudad Real, que ha celebrado un encuentro de trabajo ante la situación que atraviesa la sanidad en la provincia, ha informado el PP en un comunicado.

Así, se ha referido a la denuncia de un jefe de servicio del Hospital de Puertollano, que alertaba de la falta de capacitación de médicos contratados para realizar un cometido específico en ginecología, criticando que, “lejos de solucionar este problema que afecta negativamente a las mujeres de Puertollano y su comarca, Page lo que intenta es tapar esta situación”.

Ha señalado que el Ministerio de Sanidad afirma que no es legal contratar profesionales no homologados para el desempeño de una actividad concreta y la normativa europea señala igualmente que esto no se puede hacer.

Cañizares ha afirmado que el PP seguirá “pendiente y sensible” a estos problemas que afectan a la salud y bienestar de los ciudadanos, haciéndose eco de las denuncias o denunciando en su caso y ha lamentado que en Puertollano “se siguen pasando consultas por médicos que no están homologados para hacerlo y solos, sin que estén acompañados por ningún otro profesional, como se afirma desde la Consejería de Sanidad”.