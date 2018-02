El presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, ha asegurado que es “lamentable que PSOE, Ciudadanos y Podemos quieran cargarse un Código Penal que cumple con las expectativas de una sociedad que quiere sentirse protegida”.

Cañizares, que ha participado en la campaña de recogida de firmas a favor de la Prisión Permanente Revisable que hoy arranca en Ciudad Real capital, ha recordado que esta cuestión se abordó y se aprobó en la pasada legislatura, gracias al PP, y que había sido asumida perfectamente por los ciudadanos. Sin embargo, determinados partidos, movidos por intereses alejados del servicio a los ciudadanos y del interés general, han abierto una guerra contra la Prisión Permanente Revisable de forma completamente irresponsable.

Según ha señalado, la Prisión Permanente Revisable no viene a agravar la pena a ningún delincuente por delitos comunes, ya que se refiere a delitos de gravedad y con un alto índice de reincidencia, por lo que hay que buscar soluciones para que la sociedad se vea protegida. Además, ha apuntado que son delitos que afectan a mujer, a los niños y a los más desprotegidos de la sociedad, por lo que es necesario tener una fórmula para que no vuelvan a hacer daño a la sociedad.

Además, el presidente provincial del PP ha recordado que todos los países de nuestro entorno, independientemente de su color político, tienen esta medida legal y ha lamentado que, para el PSOE, para Ciudadanos o para Podemos, no se pueda hacer en España lo que sí se puede hacer en Francia, Gran Bretaña o Alemania, “lo que indica que no tienen ningún tipo de confianza en una sociedad como la española, una sociedad absolutamente madura que lo que busca no es venganza, sino su seguridad”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha recordado que el debate sobre la Prisión Permanente Revisable está en la calle porque una serie de partidos decidieron instar a que saliera en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular está a favor de la misma porque la apoya una mayoría muy importante de toda España.

En este sentido, ha recordado que el Grupo Municipal Popular llevó una moción al pasado Pleno para que se mantuviera esta figura penal pero no salió adelante debido a que PSOE y Ganemos votaron en contra y a que Ciudadanos se abstuvo “en esa costumbre que no decir ni sí, ni no, ni todo lo contrario y de mirar para otro lado en los temas más polémicos”.

La campaña de recogida de firmas se inició en la oficina del Grupo Municipal Popular pero, ante el aluvión de solicitudes, han decidido sacarla a la calle. Es el punto de partida de una campaña que recorrerá distintos puntos de la provincia.