Juana Caro, concejala de IU-Ganemos Valdepeñas, ha valorado durante esta tarde el bono social del gobierno de Mariano Rajoy que debe “luchar” contra la pobreza energética. Una medida que, según asegura, es un “apruebo yo y paga tu” de manual, pues el peso de su aplicación recaerá sobre los ayuntamientos que, como todos sabemos, son instituciones que ya están infrafinanciadas.

De esta manera, Caro ha calificado como una verdadera “chapuza” que permite que las eléctricas, las grandes compañías, sigan dando enormes beneficios sin tener corresponsabilidad alguna para con la ciudadanía.

“Necesitamos un bono social, sin duda, pero es difícil que venga de un gobierno sin ningún matiz social, sin ninguna capacidad de empatizar en nada con la mayoría social del país.”

“Encima, continúa Caro, las eléctricas van a ver asegurado el cobro de las facturas… pero solo aquéllas que pueden ofrecer este “bono social” que, casualmente, deja fuera a las pequeñas cooperativas.” Por lo tanto, “parte de la factura tendrán que pagarla los consistorios y solo podrán hacerla a las grandes del sector, una jugada que puede servir para cualquier cosa… menos para ayudar a quienes sufren pobreza.”

TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE FESTEJOS

En otro orden de cosas, Juana Caro ha explicado que volverán a pedir que se cumpla la moción aprobada en el mes de octubre y que, por tanto, se facilite el desglose presupuestario en las cuentas del área de Festejos. Así, ha remarcado que “el nuevo concejal no quiere dar un paso adelante para dar esta información sobre las actividades de esta área.”

Caro ha vuelto a lamentar que “los medios de comunicación sea quienes nos informa de las acciones del consistorio, como la programación del carnaval.” De esta manera, ha continuado Caro, “sino contamos con información no podemos avanzar en algo importantísimo que no llega a la Valdepeñas: la participación. Cuando entregamos la opinión de la gente y las propuestas sobre la Fiesta del Vino se comprometieron a darnos información previa sobre las fiestas de Navidad y también el balance de cuentas de las Fiestas del Vino… pero no ha sucedido.”

“No hay que olvidar, ha concluido, que esta área ha aumentado su presupuesto de gasto en más de 300.000 euros llegando al total de 1.000.000 €, una cantidad lo suficientemente importante para que no se gestione de manera opaco y se cuente con la ciudadanía valdepeñera.”