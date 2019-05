La alcaldesa de Ciudad Real en funciones, Pilar Zamora, ha presentado junto con la Directora General de Turismo de la Junta de Comunidades en funciones, Ana Isabel Fernández; el vicepresidente de la Diputación Provincial, David Triguero, el responsable de torneos masculinos de la PGA España, Ander Martínez, y el presidente de Club de Golf Ciudad Real, José Poblete la segunda de las pruebas del Circuito “Seve Ballesteros” PGA Spain Tour 2019, que se disputará en Ciudad Real del 10 al 16 de junio.

Por segundo año consecutivo, el Campo de Golf de Ciudad Real acogerá este Circuito tras las buenas sensaciones que dejó el año pasado su celebración aquí. Unos 90 participantes de diversas comunidades autónomas y de otros países, profesionales del golf, se darán cita en esta prueba que es la segunda parada de este circuito de 8 pruebas que comenzará en Soria.

La alcaldesa de Ciudad Real en funciones, Pilar Zamora, valoraba cómo el espíritu de Seve Ballesteros “se ve bien representado en el Club de Golf Ciudad Real, porque no es un deporte inaccesible, sino que habéis abierto las puertas a los niños, a las personas con discapacidad, y me encanta que en este evento también se cuente con las personas ingresadas en el Hospital General”.

Zamora reconocía que Ciudad Real ha acogido estos años grandes eventos “y es importante por dos elementos: porque inculca valores que hacen que las ciudades sean más grandes, y porque turísticamente es impagable la cantidad de personas que van a conocer la ciudad en estos días y el beneficio que trae para la ciudad”.

Además destacaba cómo “habéis vuelto y eso significa que Ciudad Real os ha tratado bien, que el campo está en buenas condiciones y que esta ciudad es una ciudad de deportes y para atraer grandes eventos”. Como alcaldesa de Ciudad Real invitaba a participar en el evento a todos los vecinos de Ciudad Real y de la provincia, en la que la diputación hace una labor increíble por el deporte, lo ha hecho estos cuatro años y seguiréis haciéndolo”.

La directora general de Turismo en funciones, Ana Isabel Fernández, reconocía que la Junta de Comunidades colabora en este evento deportivo, que es uno de los más singulares en nuestra región, desde la Consejería de Educación y Deportes, y desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, haciendo accesible este deporte que hasta hace un tiempo parecía reservado a unos pocos: mayores, niños y personas con discapacidad psíquica. Además en materia de turismo se colabora por el impacto que tiene en Ciudad Real, que viene muchas personas de todos los puntos de España, más los acompañantes y supone que toda esta gente pernocte, consuma, con lo que esto supone para el sector hostelero y hostelero y en el sector servicios en una ciudad como Ciudad Real”.

El presidente del Club de Golf Ciudad Real, José Poblete, afirmaba que “somos un club joven y la primera edición nos venía con la incertidumbre de cómo saldría. El resultado fue aceptable, con una buena aceptación por todos los participantes, y en base a eso hemos lanzado a hacer la segunda”.

Entre las actividades que se pondrán en marcha, actividades con colegios que subirán al club de golf a conocer este deporte, también una visita a la unidad de pediatría oncológica del Hospital General Universitario de Ciudad Real y actividades turísticas para los participantes.

Desde la PGA, Ander Martínez agradecía a todos los colaboradores que han hecho posible la celebración de esta prueba, y a la Fundación “Seve Ballesteros” que lo inspira. Además reconocía que el año pasado mucha gente no conocía el campo, no teníamos claro qué tipo de torneo hacer, y se acordaron de nosotros y nos pusimos a trabajar codo con codo con el objetivo de hacer un torneo, no un circuito, que luego fue cuajando cuando se sumaron más campos. Este año el circuito va a crecer mucho, estamos contando con más apoyos, más patrocinadores”.