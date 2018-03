Respecto a las enmiendas de Ganemos a las que se ha dado luz verde —como se había acordado anteriormente con el PSOE— se encuentran un incremento de 4.000 euros en la subvención inicial de 8.000 del Consejo Local de la Juventud; igual que las asociaciones juveniles porque otra enmienda propone que se eleven en 4.000 los 8.000 euros iniciales.

Por lo que se refiere a la partida de servicios sociales se incrementa en 7.000 euros los 37.925 iniciales, mientras que los proyectos de acción social sumarán 3.500 a los 23.703 que se recogían en la propuesta inicial.

Asimismo, el concejal de Ganemos Jorge Fernández ha defendido que hay una apuesta decidida por incrementar la partida destinada a Cultura, tanto para la contratación de personal como para el fomento de las actividades, entendiendo el impacto social y económico que este área tiene en la propia ciudad.

De esta forma, se va a pasar a disponer de más de 130.000 euros ya que una enmienda añade 44.400 a los 90.000 inicialmente presupuestados. Asimismo, se duplica la partida para potenciar el tejido asociativo cultural de la ciudad ya que se van a sumar 65.000 euros a los 63.909 iniciales, de forma que habrá disponible en 2018 en este apartado 129.000 euros.

Para reforzar también el área de Cultura no solo presupuestariamente sino también con personal que agilice la gestión, las enmiendas de Ganemos incluyen la contratación de tres personas, concretamente un administrativo, un dinamizador sociocultural “y una tercera persona que tendrá la categoría que la jefa de servicio considere más necesaria.

Dentro de este capítulo se incluyen 14.000 euros para la adquisición de un “vagón” prefabricado para desarrollar actividades culturales en los barrios además de 6.000 euros para dotar de contenido esa nueva infraestructura que se canalizarán a través del Consejo de Participación Ciudadana; al tiempo que se duplica el presupuesto del Día de la Música de 4.000 a 8.000 euros.

OTRAS ENMIENDAS

Una nueva partida de 5.000 euros para el análisis de la evolución del impacto de género que permita seguir trabajando en un trabajo transversal de la igualdad; 5.000 euros para el Consejo Local de la Mujer; 15.000 euros más para las asociaciones de personas con discapacidad —que se suman a los 90.000 existentes—, 100.000 euros para aparcamientos disuasorios, 5.000 para la adquisición de bicicletas y 25.000 para peatonalizaciones completan las enmiendas aprobadas.

Las únicas enmiendas que no han salido adelante, porque no han contado con el apoyo del PSOE, ha sido la referente a la Semana Santa, en la que Ganemos solicitaba que esos más de 32.000 euros dejaran de ser subvención nominativa para ser de concurrencia competitiva; así como la de la eliminación de la partida de mantenimiento de la Plaza de Toros, que es un edificio municipal.

A pesar de su aprobación, las enmiendas de Ganemos han contado con el voto el en contra de Cs que las ha calificado de ser parciales e interesadas en busca del beneficio para “su gente”; el del concejal no adscrito, porque ha considerado que había otras prioridades; y el PP porque considera que no es lo que la ciudad necesita, al tiempo que les he echado en cara que en sus enmiendas hayan abandonado puntos incluidos en el pacto de investidura como la remunicipalización o la participación y “que su mayor apuesta es un vagón “que debe ser mágico como el vagón de Harry Potter”.

DOS ENMIENDAS APROBADAS DEL PP

Por su parte, también se han aprobado dos de las 30 enmiendas presentadas por el PP, siendo la primera una de ellas referente a destinar 5.000 euros —que se detraerán de la partida de material de oficina— para la promoción en los medios de comunicación nacionales, regionales y provinciales de la Semana Santa de Ciudad Real, declarada de Interés Turístico Nacional.

Tras recordarles que se están dedicando varios millones a asfaltado de calles este año junto con las de 2017, el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero ha propuesto al PP modificar su enmienda sobre la rotonda de la calle Rusia para que, en vez de dotarla con 300.000 para su construcción se destinaran 100.000 por la necesidad de analizar la mejor solución legal posible a través de un estudio previo, cambio que ha aceptado el PP por lo que se ha aprobado la enmienda.

Entre las enmiendas rechazadas se encuentran las del PP que, entre otras muchas medidas, han pedido 75.000 euros para conciliación; la creación de una Oficina de Captación de Empresas; 20.000 euros para elaborar una nueva RPT; 10.000 euros para la Semana Santa y subvenciones para las bandas de música; 15.000 euros para financiación de deportistas no profesionales empadronados; o 600.000 euros para acerados, asfaltados y ajardinamientos en la capital y pedanías, ha explicado el portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez.

“Las enmiendas del PP son una carta a los Reyes Magos pero les garantizo que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montono, nos permite invertir sin tirarnos de las orejas, se las aceptamos todas” ha dicho el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, quien ha lamentado que el PP quiera quitar dinero de partidas para pagar sentencias que están llegando como la del inicio del parquin del Torreón que abandonaron y no pagaron a la empresa por importe de 760.000 euros.

Por su parte el edil de Ganemos ha considerado que las enmiendas no responden a las prioridades de la ciudad sino a hacer electoralismo “igual que hacen con la Semana Santa, tan católicos como son ustedes, que la usan para sus objetivos”, al tiempo que ha lamentado que los ‘populares’ consideren que la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva “es porque queremos repartir las subvenciones entre nuestros amiguetes. Sin embargo, no ofende quien quiere sino quien puede. Y usted no puede cuando daban todas las subvenciones nominativas”.

Finalmente, las últimas enmiendas aprobadas son las del PSOE que responden, en su mayoría a cuestiones técnicas derivadas del aplazamiento de casi cuatro meses de retraso en la puesta en marcha del presupuesto; además de 120.000 euros para la limpieza de edificios municipales y 75.000 para la limpieza de colegios y para la restauración del mobiliario del Museo Elisa Cendreo.

RECHAZO TAMBIÉN A LAS DE CS Y EL NO ADSCRITO

No han salido adelante las 23 enmiendas presentadas por el concejal de Ciudadanos, Francisco Fernández-Bravo, entre las que se encontraban ayudas al emprendimiento y formación para mayores de 40 años, parados de más de tres meses y para estudiantes a punto de concluir sus estudios; además de otras relacionadas por ejemplo sobre Urbanismo —como una rotonda al polígono SEPES— y el Medio Ambiente —por ejemplo, campañas de ahorro de agua—.

En este caso, Ganemos las ha rechazado por entender que esas demandas ya están recogidas en los presupuestos gracias al Plan de Trabajo Garantizado que están dotados con 250.000 euros y con sus enmiendas en las que se incluyen contrataciones para que cultura se convierta en motor social y económico de la ciudad. El PSOE, en cambio, las ha rechazado por su inconcrección.

Se han rechazado también las enmiendas presentado por el concejal no adscrito, Pedro Fernández, por parte de todos los grupos políticos por diversas cuestiones que van porque desde que las había hecho en capítulos incorrectos hasta porque quería quitar presupuesto de partidas a mociones aprobadas en Pleno pasando porque el PP le ha invitado, ya que en algunas coincidían, a que se sumaran a las suyas por ser más concretas y amplias en varios aspectos.