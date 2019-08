La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los 500 participantes entre pescadores y técnicos de las 15 federaciones internacionales de pesca que participan desde el pasado día 5 y hasta el domingo en los Campeonatos del Mundo de Pesca sub 15, sub 20 y sub 25 de agua dulce.

El Polideportivo Rey Juan Carlos I ha sido el escenario donde se ha realizado la ceremonia de apertura en la que los diferentes países han desfilado tras su bandera, que portaban niños y niñas de la Escuela de Pesca Virgen del Pilar de Ciudad Real, mientras sonaban los acordes de los himnos nacionales.

El vicepresidente de la Federación Española de Pesca, Juan Antonio Barreda, reconocía que ésta es “la mayor competición, de más prestigio de agua dulce de la juventud. Todas las competiciones son bonitas, pero yo en las que más disfruto es en las de los jóvenes. Hay 35 equipos de 15 naciones, y es una competición que añade que son niños, que tienen esa inocencia que añaden a la competitividad y es una magnífica competición”.

“El Vicario es una instalación de referencia en todo el mundo, de toda la vida, pero en los últimos años los peces habían desaparecido. Ahora los hemos recuperado, y por eso ha sido premiar a este “viejo rockero”, a este viejo escenario, y traer una competición de calado, porque se están registrando muchas capturas”.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, valoraba esa referencia al Vicario como el “viejo rockero”. Además, recordaba cómo la capital se está convirtiendo en referencia de grandes eventos deportivos tanto a nivel regional como nacional y ahora internacional con estos Campeonatos de Pesca. “Para Ciudad Real es un escaparate magnífico”.

“Durante estos días están compitiendo más de 200 personas de 15 países, y el reporte no sólo de conocer Ciudad Real, sino también el económico que esto representan para la hostelería, para el comercio de la ciudad es magnífico”.

Zamora reconocía que la pesca es un deporte con mucha tradición en nuestras aguas, un deporte familiar, donde todos hemos ido a pescar alguna vez. Yo incluso tuve mi propia caña de pescar cuando era pequeña, porque mi padre es una de sus grandes aficiones, y Ciudad Real es un lugar de referencia para la pesca.

La primera edil agradecía que se haya mirado a Ciudad Real “con tanto cariño y tanto afecto para la celebración de estos Mundiales, y nosotros vamos a responder como ciudad y como Ayuntamiento para que esta competición sea todo un éxito”.

Mañana viernes tendrán lugar los entrenamientos oficiales, y en la jornada del sábado y el domingo se desarrollará la competición en las diferentes categorías.