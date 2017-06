La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora y la Dulcinea 2016, Eva María Masías, entregaron anoche los I Premios Dulcinea a siete mujeres de Ciudad Real que se han significado a lo largo de su vida por los valores de trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso, propios del personaje de Miguel de Cervantes. El Salón de Conciertos del Centro Cultural Antiguo Casino se quedó pequeño para acoger a los cientos de personas que acompañaron a las galardonadas en estos premios que nacen con vocación de continuidad.

Las premiadas, la teniente fiscal Carmen Mendiola Gómez, la repostera Antonia Cruz Serrano, las folkloristas María José Melero y Asunción Segura, la hostelera Carmen Cruz Gallego, la bombera y deportista María Luisa Cabañero y la matrona Carmen Rodríguez, hicieron su entrada en el Salón acompañados de sus padrinos, quienes además fueron los encargados de destacar aspectos de vida y su figura a través de un video.

Todas ellas recibieron un trofeo con una simbólica “D” de Dulcinea de manos de la alcaldesa, realizado en los centros ocupacionales de Laborvalía y un camafeo de la Dulcinea 2017. Durante el acto se vivieron momentos de agradecimiento y de emoción, especialmente vinculados a la victoria y a la lucha contra el cáncer de dos de las mujeres galardonadas.

La alcaldesa de Ciudad Real felicitaba a todas las premiadas, y recordaba algunos aspectos de la vida de cada una de ellas. De Carmen Mendiola, recordaba la primera vez que le vio sentada en el estrado, “con el respeto que lo hace una abogada que está empezando”, y también lo que disfrutó en una Calbalgata de Reyes repartiendo regalos a los niños. “esa noche si sabía de tu valía profesional, humanamente me demostraste que eres una gran mujer”.

De Antonia Cruz valoraba los 50 años que ha estado trabajando al frente de su pastelería y su dulzura personal. Zamora se preguntaba “¿a qué huelen las manos de una mujer que ha estado tanto tiempo en el obrador? Tienen que oler a cariño, a nuestros dulces tradicionales y a chocolate”.

Sobre Asunción “Chon” Segura, la alcaldesa reconocía su trabajo por las tradiciones, que consideraba “son la base donde nos apoyamos para seguir creciendo. Gracias por llevar el nombre de Ciudad Real tan alto y por ser cómo eres”.

“Carmen Cruz es la fuerza con una sonrisa. No se cansa nunca, y siempre tiene esa sonrisa en la boca” atendiendo a sus clientes. No se permite llorar pero esos ojos se llenan de lágrimas cuando habla de sus nietos. Hoy me quiero sentir un poco de tu familia, porque hemos compartido momentos duros y complicados, y siempre es la que me guarda las flores, así que enhorabuena”,

Acerca de María Luisa Cabañero recordaba cómo fue la primera mujer bombera “mujer de récords, de agua, de fuego y de aire, que rompe límites, y que ahora con sus aventuras en el aire, demuestra eso de que no se puede encontrar el horizonte y contigo se puede ir más allá. Pienso eso de que las Manchegas podemos llegar más allá, porque esos límites no existen y podemos llegar donde queramos”.

Sobre Carmen Rodríguez, valoraba las sonrisas de las matronas, cuando una mujer da a luz “y no sabes hacer nada más que jadear porque quieres que ese bebe da la luz, y a tu lado está esta matrona que te trata como una madre. Además, eres una mujer luchadora y peleando contra el cáncer, y a tu lado se me sentido más fuerte, porque tus lágrimas no son de debilidad, son el esfuerzo diario compartido, yo me voy contigo bastante más fuerte”.

“María José Melero -reconocía la primera edil. es una mujer que resuena como unas castañuelas. Siempre está repiqueteando esa mujer luchadora, trabajadora, pequeña en altura, pero grande en corazón. Ciudad Real tiene la suerte de tenerte, porque nadie sobra en el folklore, cuanto más sumemos, mejor lo estamos haciendo”.

Además, Pilar Zamora recordaba el personaje de la pastora Marcela en “El Quijote”, de boca de quien Cervantes pone el primer discurso feminista, “y que nos orienta a muchas para seguir luchando”. De Eva María Masías, “mi Dulci”, reconocía que es “una mujer valiente, que junto esa corte de Damas de honor, se enfrentaron al reto de romper moldes, que hizo frente a un montón de críticas injustas, sin sentido, pero que siempre has estado con la cabeza alta y nos ha representado magníficamente en todos los actos y tradiciones de Ciudad Rea. Has sido una cómplice absoluta en todos los momentos

Y sobre su sucesora, Ana Belén Chacón y a sus damas, reconocía que “tras esos ojos claros y rostro angelical, hay otra mujer y madre luchadora, por esa hija que también se tuvo que enfrentarse al cáncer. No puede haber mujer más fuerte que una mujer que la que lucha por sacar adelante lo más grande que tenemos, que son nuestros hijos, Sé que conoce nuestras tradiciones, que las vive, que es empresaria, que va a estar en el día a día, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Sólo te pido que hagáis que se sientan orgullosas de vosotras.”

La Dulcinea 2016, Eva María Avis, reconocía que “estos premios no hacen más que reconocer de un modo simbólico aquello que tan merecido tienen estas mujeres: un reconocimiento a su vida, pero más allá a su valentía por enfrentarse a una sociedad, que no les ha sido fácil en muchos ámbitos y mucho menos en el desempeño de sui profesión o labor diaria, que ellas han afrontado con una voluntad propia de las mejores nacidas”.

En el acto estuvieron presente varias de las Dulcineas que se han sucedido a lo largo de los años desde 1967, hace 50 años cuando la figura de la Reina de las Fiestas se transformó en “Dulcinea” con Conchi Guijarro.

La gala estuvo ambientada musicalmente por la soprano Patricia Gozado, acompañada al piano por Ana Tejado, que interpretaron obras como “Lela”, de Rodríguez Castellano y “Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez, “Marinela”, de José Serrano y “Dulcinea” (Canción Castellana). Posteriormente, en el sótano del Casino se sirvió un vino español, acompañado por una variedad de dulces manchegos.