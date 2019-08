Ciudad Real lucirá su teatro y su reloj más conocido durante el mes de agosto en 11 millones de cupones de la ONCE, que recorrerán toda la geografía española impulsando dos joyas de la ciudad manchega.

El Teatro Quijano de Ciudad Real es la imagen del cupón de la ONCE del domingo, 18 de agosto, en la serie ‘Ciudades a escena’. Mientras, el Carillón Cervantino de la ciudad marcará el tiempo y subirá su jota manchega al cupón de la ONCE del 20 de agosto, dentro de la serie de cupones ‘Ciudades en punto y hora’.

Lorenzo Villahermosa, Director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real, y Pilar Zamora, Alcaldesa del Ayuntamiento de Ciudad Real, han presentado estos cupones en un acto celebrado hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Pilar Zamora agradecía a la ONCE que “ponga en escena y en hora a Ciudad Real en unas fechas muy emblemáticas para nosotros como es nuestra Feria y Fiestas, y estos cupones nos van a servir también para promocionar la ciudad”.

Por su parte Lorenzo Villahermosa daba a conocer que estos cupones ya están a la venta, “y aprovechar que ahora con Sorteo Extraordinario del 15 de agosto con 20 millones de uros y multitud de premios por 6 euros para adquirir estos cupones. Siempre decimos que compren alguno más porque estamos seguros que vamos a dar el premio y es un honor para los que somos de aquí llevar estas joyas por toda España”.

En el acto también han estado presentes el Pandorgo 2019, Julio Santiago Sánchez y la Dulcinea 2019, Fátima Serrano, acompañada de sus damas, que junto con el Director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real han podido subir al carillón y “tocar” las figuras de Don Quijote, Sancho y Cervantes que hacen las delicias de los turistas y de los vecinos y vecinas de Ciudad Real en la Plaza Mayor.

Teatro Quijano

El Teatro Quijano fue de propiedad privada hasta 1988, y se utilizaba, principalmente, para proyecciones cinematográficas. Fue adquirido por el Ayuntamiento de Ciudad Real en 1985, para rehabilitarlo y desarrollar una programación estable.

La rehabilitación comenzó en 1989, y fue dirigida por el arquitecto municipal Emilio Velado. Se remodeló el edificio, y logró una estructura y equipamiento que le permite acoger espectáculos teatrales, musicales, de danza, actuaciones de coros, conciertos de orquestas, etc. Se reinauguró en mayo de 1990 con 914 plazas y representa uno de los principales centros neurálgicos de la cultura de Ciudad Real.

Con la serie ‘Ciudades a escena’, que está dedicada a los teatros y salas emblemáticas de las 52 capitales de provincia; la ONCE cumple con uno de sus objetivos que se pretende con la venta del cupón: la cercanía a la ciudadanía, sus costumbres, su historia o su cultura. En este caso, estos cupones reflejan la arquitectura de esos edificios históricos y contemporáneos, cuyos escenarios han sido, y son testigos de la vida cultural de las ciudades en las que se encuentran.

Carillón Cervantino

Por su parte, el reloj de Ciudad Real conocido como el Carillón Cervantino subirá su soniquete al cupón de la ONCE del martes, 20 de agosto, perteneciente a la serie ‘Ciudades en punto y hora’.

Este reloj carillón está dedicado a los principales personajes cervantinos: Don Quijote, Sancho Panza y su creador, Cervantes. Se encuentra en la primera planta de la Casa del Arco, que en tiempos fue Casa Consistorial, en plena Plaza Mayor.

Fue inaugurado en el año 2005 para conmemorar el 750 aniversario de la fundación de Ciudad Real por Alfonso X, el Sabio. La música del Reloj Carillón es la popular jota manchega titulada ‘A la mancha manchega’, aunque también suenan otras composiciones en momentos especiales del año.

Esta serie de cupones hará las delicias de quienes viven en las diferentes localidades en las que se encuentran estos relojes, y a los coleccionistas que contarán unos cupones que repasan la historia de cada una de estas ciudades.

Esta nueva serie, correspondiente al Cupón de Diario (de lunes a jueves), reunirá 50 relojes. Comenzó el 11 de marzo, y está prevista su finalización en las últimas fechas del año 2020.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

Para más información: Agencia de la ONCE en Ciudad Real: 926 271 410 / 667 133 049; lva@once.es