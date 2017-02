La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha conocido en el Parque de Gasset las inversiones en nueva maquinaria que el Área de Parques y Jardines ha realizado para las zonas verdes de la capital.

La alcaldesa destacaba la importancia que tienen estos parques y jardines para el bienestar de los vecinos y vecinas. “Ciudad Real tiene buenas zonas verdes, pero para que estén bien hay que trabajar para que así sea. Hay que invertir. “Estamos trabajando en distintas zonas como la rehabilitación del Parque del Pilar, la ampliación del Parque Puerta de Toledo, la pista de los Ángeles y Nuevo Parque… y no se puede realizar una buena labor en zonas verdes sin invertir en la maquinaria, que en algunos casos estaba obsoleta”.

Pilar Zamora valoraba cómo en las zonas verdes a lo largo del año 2016 se han invertido 716.000 euros adquiriendo elementos importantes para el desarrollo de esta actividad. Así se ha comprado una segadora, un ionizador para el agua, un furgón de doble cabina y una retroexcavadora que va a hacer que el trabajo sea más efectivo. “Dinero contante y sonante invertidos en las zonas verdes de la ciudad”.

La nueva retroexcavadora sirve de apoyo en el desarrollo de distintas obras y se utiliza para la carga de tierras y diversos materiales a granel. Fue adjudicada a “VS DISEL” por importe de 62.315 euros. El furgón con cabina doble permite mejorar la movilidad del servicio a partir de la conformación de brigadas de trabajo que hagan mantenimientos integrales en zonas donde se necesitan medios de transporte. Se adquirió por 34.243 euros a “MECOVAL”.

Plan de Arbolado.

La alcaldesa respondía además a las críticas del grupo Popular por la tala de algunos árboles en el Parque de Gasset. “No estamos cortando arboles de forma caprichosa, sino que estamos cumpliendo con el Plan de Arbolado en Riesgo que se aprobó en el año 2014. Se trata de un Plan que se aprobó y para cuya elaboración se destinaron 23.000 euros, en el que se hizo un estudio sobre 1.294 árboles en el Parque de Gasset, Jardines del Prado y Plaza del Pilar.

De ese total se estudiaron en detalle 129 cuyo riesgo se valoraba como “alto” o “muy alto”. Así en 55 casos se plantean operaciones de poda y en 74 se propuso la tala del árbol. Estas talas se comenzaron a realizar en la primavera del 2015. Ya han sido talados 55 y en la actualidad quedan pendientes de tala menos de una veintena, en los que hay que actuar por temas de seguridad.

Eso si la alcaldesa reconocía que en este Ayuntamiento no se tala un árbol ay no se tala un árbol si no hay un plan para volver a plantarlos. Así se está llevando a cabo un Plan de Reposición que durante 2015-2016 ha plantado 117 árboles, y en 2016-2017 se plantarán otros 188 árboles. “Estamos hablando de una reposición de más de 300 árboles en la ciudad. La apuesta está clara por las zonas verdes en el Ayuntamiento de Ciudad Real, con inversiones y con un plan de reforestación”.