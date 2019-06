El cortometraje “Cocodrilo” de Jorge Yúdice se ha alzado esta noche con el Premio al Mejor Corto de Ficción de la 21ª edición del Festival Corto Ciudad Real, en el que han participado 664 obras. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha entregado a Nil Boada, el director de arte el trofeo conmemorativo en forma de “ojo” y que está dotado con 1.500€. En total se han repartido 10.200 euros en premios.

“Cocodrilo” se realizó en año 2018. En él, Alicia, como cada tarde, se prepara un té y ve su canal de youtube preferido: VictorGaming. Un canal dedicado a videojuegos de rol de acción. Víctor, el youtuber, retransmite hoy un directo donde los fans pueden hacerle preguntas. Alicia tiene algo muy importante que decirle.

El Premio a la Mejor Obra Documental ha sido para el corto “Born in Gambia” de Natxo Leuza. La obra recoge la historia de Hassan, un niño que vive en la calle. A su hermano lo acusaron de brujería y lo quemaron vivo delante de él. Su padrastro le dice lleva el diablo dentro, así que huye para que no lo maten. Hassan lleva siempre una grabadora con la que nos cuenta como es su vida, la de otros niños y la de un país bello, pero anclado en peligrosas tradiciones. Este premio también está dotado con 1.000 euros.

Por su parte el Premio a la Mejor Obra de Animación, también dotado con 1.000 euros ha recaído en “Patchwork”, de la directora María Manero. Este corto cuenta Es la historia de Loly, la persona que necesitó un hígado nuevo porque el suyo se rompió.

El Premio a la Mejor Obra Local, dotada con 700 euros se ha otorgado a “El cuento” de Lucas Paulino y Ángel Torres: una bruja que observa desde el piso de enfrente y un cuento que ningún niño debería escuchar….

Por su parte, el Premio Especial Mejor Directora, a la mejor obra dirigida por una mujer entre todas las participantes, dotado con 500 euros ha sido para Marga Gutiérrez por su obra “Cuerdas”. Y el Premio Joven Realizador al mejor corto finalista dirigido por autores menores de 35 años, dotado con 500 € y trofeo ha sido para Polo Menárguez con “Invierno en Europa”.

El Premio del Público, a la obra no local más votada durante las proyecciones de la sección oficial, dotado con 500 € y trofeo ha recaído en Robot Will Protect You, de Nicola Piovesan.

También concedida por el voto del público, la mención Mención Local del público ha correspondido a Tras El Candil, de Ana Isabel Trujillo.

El Jurado que ha otorgado estos premios ha estado formado por la directora, montadora y autora de cómics Irlanda Tambascio; periodista, escritor y guionista Paco Tomás; la periodista y gestora cultural Marta Jiménez: el director hasta ayer de la Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real Pedro Lozano y la actriz Maribel Salas.

El padrino de esta edición ha sido Luis Rollán que ha mencionado a alguien que dijo una vez que recibir un premio, solo era cuestión de tiempo, de esperar. “Y yo que ya tengo algunos porque ya tengo unos años, y que posiblemente he recibido los que no merecía y los que merecía no me han sido concedidos, me considero muy afortunado por recibir el Galardón de este Festival por ser supadrino”. Rollán ha felicitado al festival por haber alcanzado su XXI edición y ha animado a la organización y al Ayuntamiento a seguir promoviendo nuevas ediciones.

La gala de clausura de esta 21ª edición, celebrada en el Teatro Municipal Quijano, ha tenido como eje las diferencias entre los largometrajes y los cortometrajes, y ha contado con actuaciones musicales y sketches antecediendo a las entregas de premios.

Esta edición del Festival Corto Ciudad Real arrancaba el pasado 24 de junio en el Museo López-Villaseñor, donde se llevaron a cabo las proyecciones de la sección no oficial, junto al Parque de Gasset y en la explanada de la Avenida Tablas de Daimiel. El jueves 27 y el viernes 28, el Teatro Quijano acogía las proyecciones de los cortos seleccionados para formar parte de la sección oficial y que aspiraban a los premios.

El 21º Festival Corto Ciudad Real ha estado organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real con el patrocinio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Tresa Automoción, y Europe Direct. Colaboran NH Hoteles, Cervezas Calatrava, Impresionarte, Estampaciones Mena, y Audiovisuales Oyemira.