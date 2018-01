Un asunto que será tratado en la reunión que el próximo lunes mantendrán Collado y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, donde se plantearán todos los cuestiones que afectan a la Universidad y a las relaciones con el Gobierno regional, según ha anunciado el rector durante la firma de un convenio entre la UCLM y la Denominación de Origen ‘Valdepeñas’.

Respecto a la posible creación del grado de enología, el rector ha afirmado que es un tema que están plateando al Gobierno regional, pero que no quiere adelantarse hasta que no tengan una respuesta firme. De lo que tiene certeza es de “que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene que crecer cuantitativa y cualitativamente”. Cuantitativamente ofertando nuevas titulaciones, porque la oferta facultativa actual es insuficiente para la demanda, tanto por parte de estudiantes, como por los sectores económicos que nuestra región necesitan para crecer, y cualitativamente demandando el crecimiento en investigación.

La ubicación de este posible nuevo grado en Valdepeñas también está en el aire, ya que se están “barajando varios escenarios”, pero el alcalde de Valdepeñas y también presidente de la DO, Jesús Martín, ha mostrado su apoyo al rector en este proyecto y ha adelantado que tiene un edificio disponible para tal fin y “otro más específico que no vamos a adelantar porque luego viene lo de prometer y no cumplir”.