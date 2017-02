La señalización ya ha sido instalada en la Avenida de Cervera en la que se va a llevar a cabo “una remodelación respetando la calzada”, puesto que está en buenas condiciones, en dos fases, la primera de ellas será la zona derecha saliente de la población. En esta zona se respetarán las dos líneas de árboles, salvo aquellos que por su estado necesiten ser cortados o que “obliguen por motivos de seguridad a quitarlos”, ha manifestado la alcaldesa Rosa Melchor.

La Avenida de Cervera se convertirá así en “un escaparate fundamental para todos aquellos que vengan desde fuera de Alcázar a visitarnos”. Esta obra se ha puesto en marcha con los Planes de Obra de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que tiene prevista su finalización a finales del mes de mayo. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, será el encargado de inaugurar dicha renovación cuando se llegue a su término “puesto que es financiación puramente provincial”, ha apuntado Melchor.

La financiación supone una inversión de 270.000 euros, la primera fase que se acometerá en los próximos días empleará 161.000 euros, el resto se invertirá en el margen izquierdo que se realizará a continuación. La alcaldesa se ha mostrado satisfecha ya que la misma empresa que llevará a cabo dichas obras de renovación y mejora es la misma que tiene adjudicado el tramo de remodelación de la carretera a Manzanares, 12 kilómetros de vía que ya se han comenzado a arreglar.

Tal y como ha señalado Melchor, “que los accesos al pueblo estén arreglados y se mantengan en condiciones, no solo de tráfico sino también estéticas, son buenas noticias para la ciudad”. Las obras darán comienzo a partir de la glorieta de la calle Moraleja de Alcázar de San Juan hasta la rotonda del Cementerio Municipal, así como hacia delante de ésta.

Según la alcaldesa, “en este 2017 se llevarán a cabo las obras de los primeros 12 kilómetros de la Carretera de Manzanares hasta el río, y seguramente el año que viene se podrá finalizar esa obra que se quedó inacabada en el Gobierno de Cospedal, puesto que solamente se arregló la parte de carretera que va de Cinco Casas a Manzanares”. Para 2018, la primera edil ha anunciado que la Junta acometerá el arreglo del resto de carretera, desde el río hasta Cinco Casas para que la CM-3107 quede “completamente arreglada”.

Ambas obras comenzarán a la vez con la idea de que a final de la primavera “haya un inicio de carretera a Manzanares en condiciones y también la Avenida de Cervera completamente terminada para poder utilizarla todos”.

CORTES DE TRÁFICO DE MANERA PUNTUAL

La calzada de la avenida no se cortará durante las obras de renovación, ya que las obras se concentran en los dos márgenes laterales salvo que “haya que cortarla de manera temporal y en casos puntuales para que puedan realizar con facilidad los trabajos los propios operarios, pero no va a haber cortes de tráfico durante estos meses puesto que la zona de la calzada no se va a tocar”, ha aclarado Melchor.

Se trata de “una entrada y salida fundamental del municipio”, ha indicado la alcaldesa de la localidad, ya que la mayoría de los visitantes que se acercan a Alcázar de San Juan lo hacen por la conocida carretera de Manzanares, CM-3107, entendiendo que “no estaba adecuada a lo que se van a encontrar luego”.

Esta mejora en la Avenida de Cervera supondrá también un beneficio para los vecinos de Alcázar, ya que es una zona de tránsito peatonal como ruta al Cementerio Municipal de la localidad.