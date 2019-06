Caballero ha trasladado en su intervención su “infinita gratitud” por el respaldo que ha recibido a título personal, pero sobre todo ha resaltado el momento de satisfacción tras el “rotundo éxito electoral” logrado tanto en las elecciones generales como en las municipales, autonómicas y europeas.

Se sigue negociando con Ciudadanos en los casos de Villanueva de los Infantes y Villanueva de la Fuente para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno, tal y como se ha hecho en Aldea del Rey y en la capital, éste último calificado como “un buen pacto, puesto que no me cabe ninguna duda que lo mejor para la ciudad es que no gobiernen las derechas en Ciudad Real y, por lo tanto, lo mejor es que se siga mejorando la vida de la gente, modernizando la ciudad y tratando por igual a toda la gente”.