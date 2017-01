El Consejo de Cámaras de Comercio Castilla-La Mancha destaca el descenso del paro y el incremento de los ocupados que ha experimentado la región a lo largo del último año y que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2016 publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En este sentido, valora que en la comunidad autónoma haya 27.800 desempleados menos que al cierre de 2015 (la cifra total es de 219.000) y el hecho de que los ocupados hayan aumentado en 28.400 hasta situarse en 770.100. No obstante, la EPA de final de año también refleja que el paro no ha caído en todas las provincias y que la mejoría del mercado laboral no se ha extendido a sectores como la construcción o la agricultura, por lo que insiste en no bajar la guardia.