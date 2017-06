El lunes 26 de junio arrancará el Festival con el acto de inauguración oficial en el Museo Manuel López-Villaseñor a las 21.30 horas con una sesión de música y cine, con el Cuarteto de saxofones de Ciudad Real, y el Teatro de la Sensación. También habrá proyecciones de cortometrajes la sección no oficial, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Ciudad Real.

El martes, 27 de junio, en el Parque de Gasset desde las 21.30 horas, habrá un concierto del grupo local ‘Lullabies’, que realizarán una selección de temas del mundo del cine, y una proyección de cortos de la sección no oficial.

El miércoles, en el Espacio Joven, también desde las 21.30 horas, habrá una actuación del grupo local ‘The wife and the husband’, y se realizará la tercera proyección de cortos de la sección no oficial.

Tanto el martes como el miércoles en el Parque de Gasset y en el Espacio Joven habrá una ‘food-truck’ donde se podrá tomar algo fresco, mientras se ven los cortometrajes.

14 OBRAS FINALISTAS

El jueves 29 y viernes 30 se proyectarán en el Teatro Quijano las proyectarán 14 obras finalistas que aspiran a los diferentes premios de las tres modalidades del certamen: ficción, documental y animación, más las obras dirigidas por autores locales.

Además se redirá un reconocimiento a Hugo de la Riva, natural de Alcázar de San Juan, que no puede competir en la categoría de ‘local’ y se proyectarán algunos de sus cortos.

El jueves se podrán ver las obras que se han seleccionado en la modalidad de Animación: ‘Cavalls Morts’ de Marc Ribas y Anna Solanas, ‘Summer Story’ de Yana Ugrekhelidze, ‘The Stunt Manual’ de Ben Fernández y ‘Beti Bezperako Koplak’ de Bego Vicario. Además las dos obras que optan al Premio Local son ‘XYX’ de Daniel Chamorro y ‘Lágrimas de Guerra’ de Conrado Escudero.

El viernes se proyectarán las obras de Documental en las que competirán ‘Recauchutados’ de Carlos Caro, ‘Historia Mínima de la Bici’ de Pablo Acevedo, ‘Positivando la Oscuridad’ de Manu Pascual y ‘No Jungle!’ de Carmen Menéndez, y en la de Ficción: ‘Los Ángeles 1991’ de Zac & Macgregor —Miguel de Olaso y Bruno Zacarías—, ‘Estribillo’ de César Tormo, ‘The App’ de Julián Merino y ‘17 Años Juntos’ de Javier Fesser.

En cuanto a los directores que optan al Premio Especial Joven Realizador son Manu Pascual (1983) director de ‘Positivando la Oscuridad’, Carmen Menéndez (1985) directora de la obra ‘No Jungle!’, Yana Ugrekhelidze (1984) directora de ‘Summer Story’ y Ben Fernández (1993) director de ‘The Stunt Manual’.

PERSONALIDADES DEL MUNDO DEL CINE

El Festival Corto Ciudad Real cuenta con un jurado formado por personalidades del mundo del cine y la cultura. El director Arturo Serrano, la crítica de cine Lourdes Palacios, las actrices Mari Paz Sayago y Rocío Muñoz y el director de la Escuela de Arte ‘Pedro Almodóvar’ Vicente Ruiz serán los encargados de valorar los cortometrajes presentados y determinar a los ganadores de determinados Premios. Además el público podrá votar la sección oficial los días 29 y 30 de junio en el Teatro Municipal Quijano.

El sábado 1 de julio tendrá lugar la Gala de Clausura también en el Teatro Municipal Quijano, cuyo ‘leiv motiv’ de este año es ‘por amor al arte’ y habrá actuaciones con un marcado carácter local.

Los premios que se entregarán son al Mejor Corto de Ficción, dotado con 1.000 euros y trofeo, al Mejor Corto Documental, dotado con 1.000 euros y trofeo, al Mejor Corto de Animación, dotado con 1.000 euros y trofeo y al Mejor Corto Local, dotado con 700 euros y trofeo.

Luego se dará un Premio Joven Realizador al mejor corto finalista dirigido por autores menores de 35 años, dotado con 500 euros y trofeo, un Premio del Público, a la obra no local más votada durante las proyecciones de la sección oficial, dotado con 500 euros y trofeo.

Se hará también una Mención Local del Público, a la obra local más votada por el público asistente, con trofeo y sin dotación económica, una mención especial a la Mejor Directora, a la mejor obra dirigida por una mujer entre todas las participantes, con trofeo y sin dotación económica.