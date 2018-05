Lamenta que el consejero de Agricultura haya reconocido, “con alegría”, que aún no ha pagado las ayudas para la incorporación a 400 jóvenes de la región a los que les debe dinero desde 2016

El senador Carlos Cotillas ha lamentado la falta de memoria de los socialistas de la provincia sobre la autovía Toledo-Ciudad Real y ha recordado que, en 2007, el PSOE anunció su licitación.

En rueda de prensa, Cotillas ha mostrado una noticia de mayo de 2007 en la que el presidente de la Diputación Provincia, Nemesio de Lara; el presidente Barreda, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; anunciaban la licitación de la autovía Toledo-Ciudad Real. Hoy, 11 años después, el único Gobierno que ha presupuestado dinero para que esta importante infraestructura sea una realidad ha sido el de Mariano Rajoy ya que, en los PGE, se incluyen partidas para la variante de Fuente el Fresno.

También ha recordado el senador popular a los socialistas de la provincia que Page se ha olvidado de la autovía y que no ha incluido ni un solo céntimo en los presupuestos de Castilla-La Mancha. Entiende que es el Gobierno de Page el que está retrasando la ejecución de esta autovía y que los socialistas deberían pedirle también explicaciones.

En otro orden de cosas, Carlos Cotillas ha lamentado que el consejero de Agricultura del Gobierno de Page haya reconocido “con alegría” que aún no ha pagado las ayudas a la incorporación a 400 jóvenes agricultores de la región y que no les haya pagado desde 2016. Entiende que esta situación “es para pedir perdón” tanto a los que no paga como a los 800 a los que ha pagado tarde y mal.

Considera Cotillas que “no se puede estar tan contento” por una gestión que es “un auténtico desastre” y ha recordado que el Gobierno de Page será recordado por haber maltratado al campo durante los últimos tres años, por su engaño a los agricultores ecológicos y por haber puesto en peligro la subsistencia de miles de familia de la región por su inacción ante la plaga de conejos que afecta a cientos de municipios de toda Castilla-La Mancha.

En cuanto a la PAC, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de España conseguirá “lo mejor” para los agricultores de nuestro país y ha recordado que fue el PP el que consiguió dar la vuelta a la “desastrosa” negociación del PSOE en Europa.