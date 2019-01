Agentes de la Policía Nacional de Puertollano han detenido a cuatro personas por robar presuntamente 10.000 kilos de aceituna en una finca particular e intentar venderlos en una almazara de Almodóvar del Campo, no consiguiendo realizar ese trámite al no tener la documentación necesaria La investigación se inició después de recibirse la denuncia de la propietaria de la finca, según ha informado la Policía en nota de prensa.