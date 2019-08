Cientos de jóvenes han participado de las diferentes propuestas, entre ellas un grafiti, photocall, “quedada” de videojuegos y videojuegos reales, fútbol sala, danza moderna, un “scape park”, y las actuaciones de los grupos de la Escuela de Música Moderna “Game Over”, “Monday Lips” y “Butterfly Defect”, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este año el premio ‘Joven Destacado’ ha recaído en el profesor de japonés y responsables de la Asociación Cultural Amaoto y de Gamuza Gaming Yakuka, Daniel Martínez Sánchez, más conocido como Daniel ‘sensei’. Tamara Santos fue la encargada de recogerlo ya que Daniel se encuentra precisamente en Japón.

El Premio ‘Joven Sin Límite’ ha correspondido a Carlos Sánchez de Pablo Morales, de la Agrupación de Personas Sordas de Ciudad Real. A través de Sonia, la intérprete de Lengua de Signos Española, reconocía que no se esperaba el premio al Joven Sin Límites. Con lenguaje de signos, confesó que no se esperaba este premio, agradecía que los actos municipales cuenten con intérprete y animaba a los jóvenes a que no abandonen nunca sus sueños

Y el cómico y mago Daniel Rodríguez recibía el premio ‘Viejoven’. Un galardón que reconocía le hace mucha ilusión ya que “es un reconocimiento a las “locuras” que ha puesto sobre algunas mesas y que al final se han acabado convirtiendo en realidad. Lo importante en un escenario es pasártelo bien y disfrutar con lo que haces porque eso se transmite y la gente lo capta enseguida”.

La alcaldesa, Pilar Zamora, ha felicitado a los galardonados y ha destacado su trabajo por Ciudad Real en diferentes áreas, y a las entidades colaboradoras en el desarrollo del Día de la Juventud. “Ciudad Real es un lugar para que los jóvenes puedan desarrollar muchas actividades”.

Además, ha mostrado feliz de recuperar espacios para la ciudad. “Hoy en este Parque del Pilar con el Día de la Juventud, pero también en el entorno de la Plaza de Toros con el cine de verano o este sábado con el espectáculo de danza contemporánea que se celebrará en la explanada del Teatro Auditorio. Todo eso hace que hoy Ciudad Real al completo está viva”.