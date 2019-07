El pantano del Vicario será el escenario donde del 5 al 11 de agosto se disputen los Campeonatos del Mundo de Pesca sub 15, sub 20 y sub 25 de agua dulce, en los que participarán unos 220 deportistas de 15 países. Entre ellos, dos de Castilla-La Mancha, provenientes de Talavera de la Reina y de Albacete.

El concejal de Deportes, Antonio Gallego; el diputado provincial de Deportes, David Triguero; el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Pesca, Carlos Alonso y el delegado provincial, Francisco Pérez, han presentado esta mañana el cartel y los detalles de este evento.

Gallego destacaba cómo para la ciudad “tener eventos de este caldo es fundamental para promover el deporte, para promover el turismo y para dar a conocer esta ciudad y nuestro entorno a todo el mundo. Estos eventos destinados a gente joven que vienen acompañados de familia, de clubes… siempre es turismo que visita la ciudad, y disfruta de todo lo que tenemos aquí a nivel turístico”.

El presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Pesca, Carlos Alonso, valoraba el interés de la Federación Internacional de Pesca en realizar un Campeonato del Mundo importante en el Vicario, tras la suspensión del previsto para el año 2011. “El vicario lo tenemos espectacular de peces. Este año van a disfrutar y se va a ver un campeonato como creo que en ningún sitio de Europa ni del Mundo se puede ver. Conseguir capturas niños de 14 - 15 años de 45 kilos de peces, creo que no se va a ver en ningún sitio del Mundo”.

Alonso reconocía que en España “nos jugamos el tipo con Francia, con Inglaterra, con Italia que son referentes mundiales tanto por presupuestos, como por el equipo técnico que traen con cada selección para entender el escenario, aconsejar, aplicar diferentes técnicas de captura de peces…”

Por su parte David Triguero transmitía el apoyo de la Diputación Provincial “para colaborar en que Ciudad Real y la provincia sean referente en grandes eventos deportivos. Prueba de ello es este Campeonato del Mundo en el que estamos coordinándonos para que en lo que resta del año y durante la legislatura para que Ciudad Real sea referente de grandes acontecimientos deportivos”.