La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha manifestado el apoyo del Ayuntamiento al pequeño comercio ciudadrealeño, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

“La Feria de Stock es un clásico en Ciudad Real, los vecinos saben de las ofertas que se encuentran aquí y para los comerciantes que tienen un stock de productos, y que aquí lo pueden vender”

Zamora ha reconocido que ante el momento delicado del sector, se están implementando medidas para potenciar el comercio de Ciudad Real como la plataforma ‘The Neo Market’ que ha considerado “esencial”.

“El pequeño comercio se tiene que unir a las redes, tiene que estar en la venta on line y no se pueden quedar atrás. Es un tren que va muy rápido y quien no se suba al tren, se va a quedar un poco descolgado”, ha afirmado la regidora.

Además, ha valorado el proceso de peatonalizaciones que se va a llevar a cabo en el centro de la ciudad, para lo cual quiere contar con el sector del comercio.

La presidenta de la Asociación, Marga Romero, ha considerado que es una Feria muy esperada por el comercio de Ciudad Real y ha hecho un llamamiento a los vecinos para que puedan comprobar los descuentos y el trato personalizado que ofrecen los comerciantes de Ciudad Real.

“Estamos pasando por un momento complicado y tenemos que unirnos, porque la unión hace la fuerza. Podemos ir con más ganas a hacer esa llamada sobre nosotros y que miren al comercio de Ciudad Real”, ha reconocido Romero, quien además ha incidido en la necesidad de que las pequeñas tiendas se digitalicen y tengan presencia en las redes sociales y en la app ‘The Neo Market’.

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, ha anunciado la creación de una Federación provincial de Comercio que proponía que presida la propia Marga Romero, que ha aceptado finalmente “porque nos gusta mirar por el comercio de Ciudad Real”.

La Feria del Stock, que cuenta con la colaboración de Globalcaja, realizará diferentes actividades durante esos días cuyos beneficios irán a parar a la Asociación del Pueblo Saharaui y a la Asociación La Bienvenida.