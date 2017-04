‘Los Sabores del Quijote. Productos y platos de nuestra tierra’, la iniciativa de turismo gastronómico que recorre de forma itinerante diferentes municipios de la provincia, a iniciativa de la Diputación de Ciudad Real, se celebra este fin de semana en Argamasilla de Calatrava con la carne de cordero manchego como producto estrella y representativo en el ámbito agroalimentario de la provincia.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha inaugurado esta mañana junto a la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava y vicepresidenta primera, Jacinta Monroy, los “Sabores del Quijote”, que toma en esta ocasión como referencia la carne del cordero manchego y su tratamiento culinario como principal activo gastroturístico.

Caballero ha explicado que, en colaboración con los grupos de acción local y con los ayuntamientos, la institución que preside viene desarrollando una interesante campaña co la que se pretende potenciar turísticamente las peculiaridades gastronómicas de cada comarca natural ciudadrealeña, siempre con el objetivo de valorizar y de remarcar el potencial económico de las materias primas que ofrece nuestra tierra. También se quiere difundir las buenas artes de nuestros cocineros y la gastronomía como un elemento de desarrollo económico y de generación de riqueza.

El de Argamasilla es el tercero de los eventos gastronómicos que se han programado a lo largo del año para incentivar el turismo de la provincia desde un enfoque menos conocido pero siempre atractivo como es la gastronomía. Y, en el caso de este municipio, se ha elegido la carne de cordero porque es muy representativa en el seno de esta comarca.

Asi lo ha remarcado la Monroy durante su intervención después de agradecer a la Diputación el desarrollo de esta importante iniciativa con la que se pretende que se conozcan las bonzanas que puede ofrecer la provincia de Ciudad Real al visitante.

La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava ha invitado a los presentes a disfrutar de “Los Sabores de Quijote” y ha mostrado su satisfacción porque su localidad ha acogido con entusiasmo la feria, que permanecerá abierta hasta mañana domingo.

Con la colaboración del Ayuntamiento de la población anfitriona, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia, Cruzcampo y la marca ‘Turismo Ciudad Real’, que apadrina la Diputación provincial, el programa general de este evento se ha abierto previamente en el Centro Cultural, donde se ha podido visualizar el video promocional titulado ‘Un recorrido por la Comarca’.

Después ha tenido lugar una mesa redonda sobre la ‘Carne de cordero, calidad y salud’, en la que han participado Francisco José Alfaro Ponce, en representación de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) del Cordero Manchego; Miguel Barrios San Juan, de la Asociación Promotora ‘Carnes Valle de Alcudia’; y Marta Puebla Rodríguez, licenciada en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética.

Caballero, junto a la alcaldesa Jacinta Monroy, tras la inauguración oficial, ha procedido a saludar a las empresas participantes, degustando los diferentes platos y productos elaborados para la ocasión y ha participado en la ‘Master Class’ que ha ofrecido el chef Antonio Alonso, desplazado desde el Hotel-Restaurante ‘Sierra Madrona’ de Fuencaliente.

Los diferentes espacios expositores que participan en esta iniciativa están ocupados por instituciones como el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava; el Centro de Desarrollo Rural (CEDER) ‘Valle de Alcudia’; y la Diputación Provincial de Ciudad Real. Dentro de la iniciativa privada y empresarial se ha contado con la presencia de La Encomienda; Telechicha; Denominación de Origen (DO) Aceite de Campo de Calatrava; Vino del Campo de Calatrava; Marca de Calidad Aceite Valle de Alcudia; Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo; DO Valdepeñas; DO La Mancha; y Asociación para la Promoción de la IGP Berenjena de Almagro.

Por la tarde, los asistentes han podido disfrutar también de la ‘Master Class’ a cargo del chef Guillermo Aguilar, del restaurante ‘Los Arroces de Guillermo’ de Argamasilla de Calatrava.

Concurso de tapas de cordero

La jornada dominical se abrirá nuevamente con el video que promociona los atractivos de la comarca para, un par de horas más tarde, asistir a la que será la tercera y última clase magistral o ‘Master Class’ de la programación, en este caso de la mano del chef Diego Morales, del restaurante ‘Latitud’ de Ciudad Real.

A las doce y media se mostrará nuevamente cuáles son las partes del cordero con el despiece correspondiente para, llegadas las dos de la tarde, degustar una caldereta a base de esta exquisita carne a través de una comida popular.

Y a las dos y media de la tarde se cerrará esta edición de ‘Los Sabores del Quijote’ en Argamasilla de Calatrava con un reconocimiento a la mejor tapa que haya servido alguno de los seis establecimientos rabaneros en la carpa situada en el Parque ‘Huerta Asaura’.

En concreto, Burguer Pub ‘El Patio de Don Quijote’ servirá ‘Albóndigas en salsa de cordero con patatas’; El Rinconcito, ‘Cordero en salsa’; Bar ‘El Rumba’, ‘Cordero al chilindrón’; Botánico, ‘Lechazo de Sierra Madrona a lomos de Rucio’; Disco Pub ‘Factory’, ‘Rollito de Cordero’; y Castimedi, ‘Tatin de cordero asado con fondo de patatas a la campesina y salsa mozárabe de almendra y azafrán’. El veredicto ganador se dilucidará en función de los votos que el público emita, para lo cual los organizadores sortearán como aliciente un viaje por la provincia de Ciudad Real.

Actividades culturales

Paralelamente a las actividades generales se ha organizado una programación cultura que, en el caso de la jornada inaugural, se ha desarrollado con unas rutas teatralizadas por el patrimonio de la localidad a cargo del Grupo de Teatro ‘Epidauro’; teatro de calle y la Charanga ‘Los Ecos de los Montes’.

Citas deportivas

También se ha contado con saludables actividades deportivas durante ambos días: campeonato de 3×3 de baloncesto; aeróbic y zumba. Una ruta de senderismo programada para el domingo que, desde las nueve de la mañana, discurrirá a lo largo de 10 kilómetros de dificultad baja por caminos del municipio, visitándose una explotación agropecuaria local.

La ruta BTT de 50 kilómetros de distancia, de dificultad media-baja, que unirá las localidades de Argamasilla de Calatrava y Villamayor de Calatrava, a través del paraje ‘El Morrón’, el Castillo de Caracuel, Caracuel, Finca ‘Jalana Blanca’ y vuelta al punto de partida. Y quienes hayan decidido pasar el día en la población rabanera podrán asistir a las once de la mañana a una actividad de spinning.