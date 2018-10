El presidente de la Institución provincial, José Manuel Caballero, ha explicado a los asistentes a la sesión plenaria correspondiente a octubre, que cree que es una “operación inteligente y sin color político” para dar uso a los 76 millones de euros que tiene ahorrados la Diputación y que la legislación actual no permite “usar en cosas que son necesarias para la provincia”.

Actualmente, ha continuado, servirán para financiar los fondos solicitados para adecuación de infraestructuras escolares, unos 3,1 millones de euros. Pero ha adelantado que esta cantidad se irá aumentando para hacer frente a otras solicitudes como las que tiene que ver con la iluminación led, instalaciones eficientes o inversiones en turismo.

Una cosa positiva para Caballero no sólo por la mejora de los equipamientos y las infraestructuras de los municipios sino también por el empleo que generará con las obras y los suministros de estas inversiones.

Además, ha adelantado que la previsión es que esta medida se amplíe a los ayuntamientos con EDUSI que se recogerá en los presupuestos del 2019, y es que para Caballero se trata de una “inversión productiva, eficiente y que va a generar beneficio”. Y ha reiterado su idea de solicitar al Gobierno central que quite la restricción que “impide gastar este dinero en inversiones necesarias para la provincia”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Adrian Fernández, ha manifestado la abstención de los ‘populares’ en esta ocasión porque consideran que esta medida habría que haberla aprobado antes ya que muchos Ayuntamientos no solicitaron las ayudas por no poder hacer frente a un posible préstamo hasta la llegada de los fondos europeos. “Estamos con el fondo de la medida pero no con la forma” y no descartan apoyarla en las futuras ampliaciones anunciadas por el presidente de la Diputación.

Por otro lado también se ha aprobado los últimos trámites administrativos para la cesión del Hospital de Carmen a la Junta de Comunidades para su futura sede administrativa y el convenio de Cooperación Económica entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Institución provincial de Ciudad Real para la presencia en las ferias en las que participe el Gobierno regional durante los años 2018-2019 dentro del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019.

En este último punto el Grupo Popular ha votado a favor pero ha querido hacer una matización pidiendo no caer en el error del anterior Plan Estratégico y que “por sectarismo quedarse sin ejecutar”.

En esta ocasión el encargado de contestar ha sido el vicepresidente, Gonzalo Redondo, que ha manifestado que el objetivo es sumar entre las administraciones y tener un escaparate en las grandes ferias de turismo con independencia del color político.

Redondo ha echado mano de las estadísticas y ha recordado que en las últimas tres ediciones de Fitur todos los ayuntamientos, con independencia del color político, han tenido participación dentro del estand. “Algo estaremos haciendo bien cuando las cifras en turismo se están asemejando a las anteriores de la crisis”, ha concluido.