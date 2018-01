La Diputación de Ciudad Real, a través del Área de Cultura, Deportes y Juventud, ha aprobado la convocatoria “Cultural Provincial de teatro 2018” mediante la que destina 90.000 euros para contratar representaciones de grupos de teatro, artistas y asociaciones de teatro incluidos en la guía cultural.

Podrán participar en esta convocatoria todos los consistorios del territorio provincial, pudiendo contratar un máximo de dos actuaciones con grupos, artistas y asociaciones de teatro diferentes y que estén dentro de la conocida guía cultural de la institución provincial.

Al respecto, Triguero, vicepresidente y responsable del Área de Cultura de la Diputación, indica que cada grupo, artista o asociación de teatro no podrá realizar más de tres actuaciones con cargo a esta convocatoria. Y en cuanto a los espectáculos que los ayuntamientos podrán contratar, especifica que son de ‘teatro infantil’, ‘teatro de adultos’ y ‘monologuistas o cuentacuentos’. La temporalidad para la actividades subvencionadas comprende todo el período del año 2018.

Se establece una subvención a cada municipio y Eatim de la provincia de Ciudad Real que no podrá exceder de 1.500 euros para la realización, como máximo, de dos representaciones. Se subvencionarán específicamente los gastos derivados de la contratación de los grupos de teatro y no serán subvencionables otros pagos que no se correspondan con esta materia, ni las inversiones ni gastos de material inventariable.

El plazo para presentar solicitudes será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y únicamente se pueden llevar a cabo por vía telemática.

El caché de los artistas o grupos será libre, según acuerdo entre ellos y el ayuntamiento contratante. No obstante, se establece un importe máximo, del cual la Diputación subvencionará una parte teniendo en cuenta los siguientes conceptos: Teatro infantil y teatro de adultos, la aportación de la Diputación será de 750 euros, y de 300 euros para la contratación de monologuistas o cuentacuentos. Asimismo se indica que la primera actuación elegida por cada municipio será subvencionada por la institución provincial con arreglo a estos importes; sin embargo, en la segunda actuación solicitada, la Diputación podrá aminorar proporcionalmente la aportación entre todas las peticiones, para evitar que el importe total de la resolución exceda la reserva del crédito autorizada para la convocatoria, por lo que se aumentaría el porcentaje a pagar por el ayuntamiento hasta completar el caché del grupo o artista.

Señalar finalmente que los grupos e intérpretes que participen en esta convocatoria sólo podrán llevar a cabo una actuación en cada ayuntamiento con cargo a la misma. Asimismo, los grupos sólo podrán actuar tres veces como máximo dentro de esta convocatoria.