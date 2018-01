La Diputación de Ciudad Real ha aprobado la convocatoria anual de la iniciativa “Un Paseo Real” con el objetivo de que los Municipios, Eatim, Asociaciones y Clubes Deportivos de la provincia de Ciudad Real puedan organizar visitas y rutas dentro de un programa turístico en el que se promociona y se da a conocer, de primera mano, la riqueza cultural, natural, etnográfica e histórica que atesora nuestro territorio.

Con “Un Paseo Escolar, rincones y lugares de Ciudad Real” la institución provincial persigue que desde estas entidades se realicen viajes a algunos de los itinerarios propuestos, contando para ello con la financiación por parte de la Diputación de Ciudad Real de los gastos de transporte en autobús, y estableciendo el Palacio de los Condes de Valdeparaíso, en Almagro, como base logística y sede para la estancia de los participantes.

En el BOP de fecha 29 de diciembre pasado se ha hecho pública esta convocatoria a la que podrán acogerse los distintos municipios y entidades locales menores de la provincia, así como las asociaciones y clubes deportivos, pudiendo elegir entre 26 itinerarios como son los Parques Nacionales Cabañeros y Tablas de Daimiel; V alle de Alcudia y Sierra Madrona; Llanura Manchega y Lagunas de Ruidera; Volcanes del Campo de Calatrava; Observación de aves y rapaces; Yacimientos arqueológicos; Castillos; Ordenes Militares: Calatrava y San Juan; Orden de Santiago, Terrinches y Campo de Montiel; ’‘Renacimiento y Barroco”; Barroco y Renacimiento: retablos y órganos; “Palacio del Viso del Marqués, las Virtudes y San Carlos del Valle’; ‘Ciudad Real y Almagro’; Paisajes cervantinos’; Aires de Santidad: Malagón y Almodóvar del Campo; Molinos de la Mancha; Etnografía; Santuarios (Este); Santuarios (Oeste); Minería: Almadén, la Bienvenida y Puertollano; Semana Santa de Ciudad Real, Semana Santa del Campo de Calatrava; Semana de la Zarzuela de La Solana; Productos con Denominación de Origen: bodegas DO La Mancha, Consejo Regulador y Museo sel Queso Manchego; y Productos con D.O. Valdepeñas: Bodegas DO Valdepeñas, Museo del Vino y del Aceite.

Las rutas podrán realizarse todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos, a partir del 15 de enero y durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo hasta el 16 de junio y durante los meses siguientes de septiembre, octubre, noviembre y hasta el 16 de diciembre de 2018. La duración será de tres días y dos noches de alojamiento en el Palacio d ellos Condes de Valdeparaíso.

Se han establecido igualmente los turnos de lunes a miércoles, de miércoles a viernes y de viernes a domingo si se opta por realizar la ruta en tres días y dos noches; para dos días y una noche, se podrá elegir los días martes-miércoles; jueves-viernes, sábado-domingo.

Solamente se podrá presentar una solicitud por entidad para llevar a cabo una única ruta. La Diputación asume el gasto de transporte en autobús, mientras que la entidad organizadora del viaje correrá con los gastos del guía, que será miembro de las empresas de Ecoturismo y Turismo Activo homologadas en Castilla-La Mancha. Igualmente, los participantes se alojarán en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso teniendo que pagar la tarifa estipulada en la ordenanza reguladora del precio público por utilización de dependencias en el mismo que esté vigente en ese momento

Se exige que los grupos están conformados por un mínimo de 22 personas y un máximo de 55, pudiéndose completar grupos compartiendo rutas con otras entidades interesadas.

Para la puesta en marcha de este proyecto, la Diputación Provincial ha dispuesto un presupuesto de 80.000 euros. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre del presente año.