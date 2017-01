La Diputación de Ciudad Real ha presentado hoy un nuevo producto turístico consistente en la celebración de siete eventos a lo largo de 2017 mediante los que se pretende que los posibles visitantes tengan también en cuenta la gastronomía típica de la tierra a la hora de elegir Ciudad Real como destino cuando proyectan un viaje. El ejercicio de 2016 ha sido bueno en número de visitas y pernoctaciones en el territorio ciudadrealeño y la institución provincial pretende ayudar a que siga siendo así con la inicativa “Los Sabores del Quijote”, cuya primera cita ha sido fijada para el 4 y el 5 de febrero en Piedrabuena tomando como referencia la carne de ciervo como principal activo.

El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha explicado hoy que se trata de un proyecto inédito que inicia su andadura en colaboración con los grupos de acción local y con los ayuntamientos, una nueva propuesta mediante la que se pone en valor el sector gastronómico desde diversas vertientes, ya que intervienen tanto los que colocan el producto en los supermercados como los que lo transforman en suculentos platos. Productores y cocineros juntos para generar interés y atracción turística en torno a nuestras materias primas y la hostelería provincial.

Caballero opina que el patrimonio natural, histórico y cultural es importante, pero también lo es, según ha matizado, servirse de la variada gastronomía de la provincia ligada a nuestros productos autóctonos para atraer al visitante. Y ha añadido que todo bien aderezado “puede darnos un resultado espectacular”.

Los siete eventos se organizarán de una manera similar, aunque se tendrá en cuenta la indiosincrasia propia de la comarca natural donde se realice y las posibilidades que ofrecen los diferentes productos. Además de Piedrabuena, con el venado como punto central, se han programado eventos para el 11 y el 12 de marzo en Manzanares, con Alto Guadiana Mancha, sobre el queso manchego; en Argamasilla de Calatrava, a través de Valle de Alcudia Sierra Madrona, los días 29 y 30 de abril con el cordero; y el 27 y 28 de mayo en una localidad aún por determinar de la comarca Monte-Sur con el guarrillo como principal atractivo. Tamibén se ha programado un evento en la Comarca de Calatrava, concretamente en Bolaños, sobre hortalizas y productos de huerta los días 23 y 24 de septiembre; en Castellar de Santiago, en el seno de “Tierras de Libertad”, el 14 y el 15 de septiembre sobre la perdiz roja, el conejo y otros productos de caza menor; y finalmente en Tomelloso, en el ámbito Mancha Norte, el 11 y el 12 de noviembre se trabajará en torno a los platos típicos del Quijote, uno de los principales reclamos turísticos de la provincia de Ciudad Real.

Charlas, demostraciones que correrán a cargo de afamados cocineros de la provincia, actividades culturales y deportivas, una comida popular, rutas de senderismo y concursos de tapas entre los restaurantes locales ocupan una extensísima lista de actividades que cotribuirán a remarcar las bonanzas y el atractivo turístico que atesoran los productos autóctonos. Siempre con el objetivo, según ha remarcado Caballero, de conseguir más visitas de viajeros, nuevos ciudadanos que vengan de fuera de la región a conocernos”. Ha querido dejar claro, no obstante, que en los eventos también tienen cabida los ciudadanos de la provincia aunque la ambiciosa campaña de publicidad que se va a llevar a cabo irá dirigida a un público objetivo de otras comunidades autónomas principalmente.

Durante su intervención, Caballero ha agradecido a los grupos de acción local su implicación en el proyecto así como a los ayuntamientos, a los cocineros y a los productores, ganaderos y agricultores que con su trabajo nos proveen de buenos productos. Ha añadido que con estos eventos van a tratar de que puedan pasar del campo a la mesa al tiempo que constituyen un atractivo desde el punto de vista turístico.

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, por su parte, ha felicitado a la Diputación por el desarrollo de “este gran proyecto de interés turístico” y ha destacado la gestión que se lleva a cabo en la Diputación sacando adelante proyectos novedosos e innovadores, “presentando cada día cosas buenas que hacen que los ciudadanos se sientan mejor atendidos”.

Cabezas ha indicado que se sienten orgullosos de las cruces y de su patrimonio natural, aunque también considera de primordial importancia que se potencie la carne de caza, porque es una actividad que predomina mucho su territorio.

Luis Alberto Lara, el diputado provincial que preside el grupo de acción local Montes Norte ha dado las gracias a la Diputación y ha felicitado al presidente por la iniciativa. Ha explicado que eventos de este tipo hacen más visibles fuera y dentro de los municipios el importante papel que desempeñan los grupos de acción local a la hora de dinamizar los pueblos. Y ha reconocido la inteligencia de la Diputación porque utiliza lo que ya está estructurado para beneficiar a los vecinos.

Jesús Villarejo, de la Escuela de Cocina Natural Chef de Miguelturra, ha comentado que los cocineros tienen una gran responsabilidad a la hora de potenciar los productos, porque si no se enseña a elaborar platos y no se estimula el consumo, en sus casas la gente no sabe cómo trabajar los productos. Ha asegurado que ofrecerán platos tradicionales y más innovadores, pero siempre de manera que sea factible su realización al que escuche y asista a las master class que van a dar en cada uno de los eventos. En estos mismos términos también se ha expreasdo Diego Morales, del restaurante “Latitud” de Ciudad Real, también presente en la rueda de prensa.

Han explicado que en Piedrabuena se hablará mucho de las distintas formas de trabajar la carne de ciervo y se insistirá en enseñar a la gente cómo se pone en valor este producto haciendo platos de calidad y factibles desde el punto de vista doméstico.

PIEDRABUENA. CARNE DE CIERVO. PROGRAMA 4 Y 5 DE FEBERO

Sabado 4

10,00. Apertura de puertas.

10,00. Proyección de video.

11,00. Mesa redonda “El ciervo, del campo al plato”:

Luis Fernando Villanueva (Aproca).

José Manuel Huertas (La Abuela Cándida).

Jaime Hurtado (Asiccaza).

Jesús Villarejo (Natural Chef).

12,00. Inauguración.

12,30. Master Class, Chef Diego Morales. LATITUD de Ciudad Real.

13,30. Master Class, Chef Jesus Villarejo. Escuela de Cocina NATURAL CHEF de Miguelturra.

18,30. Master Class, Chef Javier Huertas. MOTEL SANTA CRUZ de Santa Cruz de Mudela.

19,30. Master Class, Chef Antonio Calero. EL CORREGIDOR de Almagro.

Domingo 5

10,00. Apertura de puertas.

11,00. Proyección de video.

12,30. Master Class, Chef Ruben Sánchez-Camacho. EL BODEGÓN de Daimiel.

13,30. Master Class, Chef Antonio Gil. Hotel-Restaurante SIERRA MADRONA de Fuencaliente.

14,00. Comida popular.

14,30. Reconocimiento a la mejor tapa.

ACTIVIDADES CULTURALES

Sabado 4

12,00. Teatro de calle “Tierra de Jauja”. La Cantera Producciones.

14,00. Rondalla “Cruz de Mayo”.

15,00. Charanga “Los Ecos de los Montes”.

17,00. Teatro de calle “Tierra de Jauja”. La Cantera Producciones.

20,30. Old Dixieland Band.

Domingo 5

12,00. Teatro de calle “Tierra de Jauja”. La Cantera Producciones.

15,00. Charanga “Los Ecos de los Montes”.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Sábado 4

10,00 a 22,00. Copa de Fútbol-Sala Femenino Diputación Provincial.

10,00. Concentración de Multideporte. Balonmano y Jugando al Atletismo.

10,30. Zumba.

17,00. Spinning.

Domingo 5

09,30. Ruta BTT Caminos de Piedrabuena, 35 km. Dificultad media.

10,00. Ruta de senderismo Castillo de Miraflores, 12 km. Dificultad media.

12,00. Partido de Fútbol-Sala. Piedrabuena-Villamayor de Santiago.

Presupuesto total de todas las actividades: 12.000 euros.