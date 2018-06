Esos 10.462 euros entregados a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcázar de San Juan suponen un incremento respecto a los 8.436 euros recaudados en la edición 2017. “Es una buena nueva para reconocer la solidaridad que existe en Alcázar de San Juan. Hay muchísimo trabajo detrás de los eventos y cuando se organiza no se piensa nunca en el trabajo”, ha dicho en primer lugar la alcaldesa del municipio, Rosa Melchor.

“No hemos sido capaces de mantener lo que se inició, sino que hemos ido creciendo”, ha dicho la alcaldesa, felicitando a la organización. “Tengo la sensación de que esto no tiene límites”, ha añadido.

Este año ha habido 300 participantes más que el año pasado, ha apuntado Melchor, quien ha querido poner en valor el ambiente festivo que se crea en ese día desde primeras horas de la mañana, en los que el pueblo se viste de rosa.

“La mayoría de personas hacemos esa carrera andando y no corriendo, porque no tenemos fondo atlético pero sí fondo en el corazón. Todo esto no sería posible sin el Club de Atletismo Altomira ni la Asociación contra el cáncer”, ha defendido por último la alcaldesa.

“UN RETO SOLIDARIO”

De su parte, Carmen González, en representación del Club de Atletismo Altomira, ha destacado que “son las mujeres las que han convertido esta prueba en un reto solidario en la lucha contra el cáncer, las que han contribuido en la obtención de un beneficio social”, ha explicado.

“Ahora, solo nos cabe desde la organización dar las gracias a todas, a las que nos acompañaron ese día y a las que por circunstancias no pudieron hacerlo. Gracias a las que fueron de forma individual, con su familia, a los hombres que nos acompañaron en su fila 0. Solo teníamos un objetivo: la mejora de la salud de los pacientes con cáncer. Ya estamos trabajando para que el año que viene nos superemos”, ha defendido González.

Asimismo, ha explicado que sin los voluntarios esta prueba es “absolutamente imposible”, tampoco sin la colaboración económica de las empresas. “Desde la organización solo podemos dar las gracias a todo el mundo y estamos trabajando para que el año que viene sea mucho más multitudinaria esta marea roja”.

“ALCÁZAR SE VISTIÓ DE ROSA Y DE ESPERANZA”

Enrique Lubián, en representación de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcázar de San Juan, ha dado las gracias a la colaboración del Club Atletismo Altomira y a las empresas colaboradoras. Ha agradecido, también, a las mujeres, “que hacen que con su esfuerzo Alcázar se vista de rosa y de esperanza por esas personas que están en un momento complicado de su vida”.

Han sido más de 3.200 dorsales vendidos, “algo que va a obligar a esta organización a celebrar un evento mejor y mayor, para que la carrera sea el colofón final de una serie de actos que celebremos en torno a esta enfermedad”, ha concluido Lubián el encuentro con los medios.