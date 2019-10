El concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Nacho Sánchez, ha puesto voz al manifiesto con el que APAFES Salud Mental Ciudad Real reivindica hoy la visibilización del drama del suicidio entre las personas afectadas con enfermedades mentales y lanza un mensaje de esperanza porque “la vida merece ser vivida”, con motivo del Día de la Salud Mental que se conmemora mañana.

La presidenta de APAFES Salud Mental Ciudad Real, María José Calderón, recordaba cómo esta año con el lema “Conect@ con la vida”’ se quiere “poner el foco en la prevención del suicidio. Lo que se quiere es hacer políticas trasversales de cara a ayudar a las personas y a las familias que lo sufren. Lo importante que es la sensación de un abrazo, de una sonrisa, de una simple pregunta de “¿cómo estás?”.

“Como sociedad –reconocía Calderón- no podemos silenciar este tema que es tan grave. Con el silencio no vamos a conseguir que el suicidio se evite y en los últimos años se ha silenciado mucho y verdaderamente no se conocen las cifras sobre este tema”.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, también reconocía que “no podemos silenciar el índice de suicidios, es un tema muy grave para las personas que están sufriendo estas personas y sus familias”. La primera edil resaltaba el trabajo de APAFES, y también el eslogan de este año “Conect@ con la vida” en el terreno de la inclusión, porque en nuestra sociedad no podemos mirar hacia otro lado con una persona con un problema de salud mental, no podemos silenciar la situación que está viviendo, y en Ciudad Real buscamos una inclusión plena de todas las personas. No queremos vecinos de primera y de segunda, y desde el Ayuntamiento estamos trabajando todo tipo de accesibilidad, no solo de discapacidad física, que también, sino también para personas con discapacidad psíquica”.

Por su parte la diputada provincial María Noelia Serrano señalaba que “es encomiable la labor de APAFES con los enfermos mentales, y el compromiso de la Diputación con la salud mental es un asunto prioritario. Desde la Diputación queremos seguir participando activamente en esos apoyos para que nos tengan de la mano y darles ese abrazo a APAFES para demostrarles que estamos trabajando junto con ellos y colaborando”.

MANIFIESTO 2019

Conecta con la luz que te vio nacer, con los sonidos de la naturaleza, con el valor de luchar cada día y olvida el reclamo de la inerte oscuridad, pues son muchas las cosas que te quedan por decir.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo. Una cada cuarenta segundos, y en España la cifra es de 10 personas al día. Es la primera causa de muerte no natural en España desde hace doce años.

Nuestra postura es clara: tenemos el deber como sociedad de darle voz a esta realidad silenciada. Tenemos que lanzar el mensaje de que la vida merece ser vivida ¿Cuántas personas se habrán suicidado sin saber, ni aún sospechar, que sus problemas tenían solución?

Un abrazo, una sonrisa a tiempo, un beso consciente y de verdad, una voz amiga, o un simple ¿cómo estás?, un recuerdo alegre, compartir conversaciones que distraigan la mente de las dificultades que todos padecemos. Este puede ser un mundo para ti y para quien está tu lado, y juntos podremos encontrar la salida en el laberinto de la confusión.

Cada suicidio nos viene a hablar de que hay asignaturas pendientes en esta sociedad. Y de esta sociedad, aunque en ocasiones no sintamos fuera, formamos parte tú y yo.

Reconocernos en la vida es comprender que a veces vamos a estar mejor o peor, sin embargo, en un lugar íntimo de nuestro ser, ahí siempre tendremos refugio. Somos seres plenos, llenos de afectos, de ilusión también de dificultades, pero podremos superarlas si caminamos sin agobios y en compañía.

Los problemas, el dolor, el sufrimiento mental, se llevan mejor si los compartimos. Es entonces cuando debes saber que somos muchas personas iguales a ti, y a la vez diferentes, inventando un motivo con que sujetarnos a la vida. Eres quien más experiencia tiene en tu vida y puedes sumar para vivir.

Desde el Comité Pro Salud Mental En Primero Persona, decimos que hablar del suicidio es la mejor herramienta para combatirlo. El poder del testimonio por haber vivido experiencias puede aportar y salvar vidas. Prohibido rendirse.

Sí a la vida, aunque a veces duela. Sí a superar los obstáculos que nos vamos encontrando. Sí al amor, sí al apoyo mutuo. Hay motivo, hay esperanza. Que no te asfixien las palabras que nunca elegimos. Construyamos un mundo en positivo que nos permita convivir en armonía y equilibrio.

Conecta con tu esencia, conecta con la vida.