No ha participado la dirección castellano-manchega por tratarse de un encuentro de carácter reservado, aunque la federación estaba informada

La Ejecutiva Federal del PSOE se ha desplazado este lunes a Daimiel (Ciudad Real) para celebrar una jornada de convivencia en un clima reservado que se ha aprovechado para que cada secretaría del partido ponga en común su plan de trabajo futuro, han informado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

En los alrededores del parque nacional de Las Tablas de Daimiel, la Ejecutiva en pleno —en torno a medio centenar de personas, aunque ha habido algunas bajas como la del portavoz y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, o la adjunta al primer secretario del PSC, Nuria Marín— ha celebrado una reunión de trabajo en la que han participado también algunos de sus asesores.

Presidida por el líder del partido, Pedro Sánchez, el encuentro ha servido para que cada responsable de área ponga en común sus planes de futuro, después de un trabajo interno en el que se han delimitado las responsabilidades de unos y otros, sobre todo en aquellas áreas donde podían producirse duplicidades.

SESIÓN DE “EJERCICIOS ESPIRITUALES”

Pero sobre todo el interés de la cita en Daimiel era permitir una jornada de “convivencia” entre los miembros de la Ejecutiva, por eso la reunión fue seguida de una comida en un mesón especializado en cocina manchega y una visita posterior al parque de Las Tablas de Daimiel. O como la definió en clave de humor el secretario de Organización, José Luis Ábalos, unas sesiones de “ejercicios espirituales”.

El desplazamiento de los miembros de la Ejecutiva a Daimiel no figuraba en las previsiones que el partido avanza a diario a los medios de comunicación porque no se trataba de una reunión al uso de la Comisión Ejecutiva Federal, sino de una reunión de trabajo interna, explican a Europa Press desde la oficina de prensa de la formación.

Este tipo de retiros son una práctica habitual en otros partidos. Aquí en España, por ejemplo, el líder del PP, Mariano Rajoy, también lo ha hecho en más de una ocasión para diseñar con la cúpula de su partido la estrategia del curso político.

El carácter reservado del encuentro explica también que a la reunión no haya acudido ningún miembro de la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, a diferencia de lo que ha ocurrido cuando la dirección del partido ha celebrado sus reuniones de dirección —las formales que van seguidas de una comparecencia ante la prensa— en otros puntos del territorio español, como las citas recientemente celebradas en Valladolid y Valencia.

Sí se pensó en que el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, se acercara a saludar, pero finalmente no ha podido ser por cuestiones de agenda del dirigente regional.

PROTEGIDOS DE LA PRENSA

La excursión a Daimiel la hizo pública en la mañana de este lunes el secretario de Transparencia y Democracia Participativa, Odón Elorza, que compartió en su perfil en la red social Twitter una fotografía junto a la secretaria de Educación, María Luz Martínez Seijo, sentados en el autobús.

Posteriormente, el secretario de Dinamización de Agrupaciones Locales, José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun, compartió otra instantánea en las redes sociales de los miembros de la dirección socialista sentados ya a la mesa en una sala de La Casa de la Duquesa de Daimiel, el complejo rural elegido para la cita y donde suelen celebrarse reuniones de empresa.

La elección de Daimiel para celebrar el encuentro no guardaba relación con la agenda de la reunión, ya que la cita no estaba prevista para tratar asuntos que afecten en particular a Castilla-La Mancha, confirman las fuentes consultadas.