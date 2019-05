La alcaldesa de Ciudad Real en funciones, Pilar Zamora, reconocía que “puede parecer una obra menor, pero no lo es. Nosotros nos hemos preocupado por la accesibilidad en la ciudad y esta obra era necesaria. El parquin lleva en funcionamiento 31 años y no ha sido accesible, era el único aparcamiento subterráneo de capital de provincia que no tenía accesibilidad”.

Además la obra ha servido para acometer reformas interiores que permiten la accesibilidad para personas de movilidad reducida, como itinerarios peatonales accesibles y se han adaptado los cuartos de baño. Además, junto al ascensor se han señalizado 6 plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida.

“Buscamos que todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y los que nos visitan puedan utilizar el parquin con la mayor comodidad. Además se han ampliado las plazas para personas con movilidad reducida, que son más anchas para que puedan subirse y bajarse de los coches con mayor facilidad. Por lo que creo que hoy es un día importante para Ciudad Real porque no sólo es útil para esas personas, sino para todos con el carricoche de nuestros hijos, con el carro de la compra…”, reconocía la alcaldesa.

Zamora afirmaba que “es un compromiso que se ha cumplido, y lo que estamos viendo es un parquin completamente accesible. Era una obra de la que nos sentimos muy orgullosos y que sentimos que va a hacer mucho bien”.

La primera edil agradecía el trabajo de la empresa que ha llevado a cabo las obras, Proimancha Ingeniería y Construcción; de la empresa del parking EMPARK, y de las concejalías de Urbanismo y Movilidad, “por el trabajo que se ha realizado, que no ha provocado demasiadas distorsiones, sino que se ha hecho con una colaboración absoluta, y estamos orgulloso que el parquin de la Plaza Mayor ya no esté con el punto negro de la “no accesibilidad”.

Además en la superficie se ha cubierto parte de la rampa de salida del aparcamiento para dar mayor amplitud a la Plaza Mayor.