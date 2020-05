En un comunicado, Martínez ha criticado que el PP anuncie nueve mociones para el pleno “donde dejan en evidencia la incoherencia y la irresponsabilidad”.

Así, ha advertido que la reducción de impuestos municipales como el IBI conllevaría una “reducción drástica” de los servicios públicos prestados en el Ayuntamiento. “Entiendo que para el PP la prestación de servicios públicos sea un mercadeo, todo recordamos el trato a los funcionarios, no había acuerdo marco”.

Además, ha recordado que en el año 2015, cuando el PP dejó el gobierno, el tipo del IBI estaba en el 0,94. Actualmente, con Pilar Zamora de alcaldesa está en el 0,80. “Esto es un hecho y no la demagogia de sus declaraciones oportunistas porque se aproxima el pleno municipal. No sabemos cuáles son las intenciones de esto si es romper el techo de gasto o volver a endeudar al Ayuntamiento, porque los servicio públicos hay que prestarlos, y deben ser de calidad”, ha explicado.

Martínez ha afirmado que “el compromiso de este equipo de gobierno con la ciudad y con los sectores más desfavorecidos es total y firme, desde el minuto 0 de esta pandemia. La atención para no dejar a nadie atrás se ha realizado desde la Concejalía de Acción Social, en coordinación con las entidades dotando de recursos y ayudas a quien más lo ha necesitado y se ha acompañado a nuestros mayores”, pero sorprende, a su juicio, “que un representante público que ha tenido responsabilidad de gestión, desmerezca el trabajo que han hecho. Ese esfuerzo personal y también económico se traduce en 300.000 euros del superávit que se van a dedicar Acción Social, para llegar a todos”.

También la portavoz se ha referido al sector comercial, pequeñas pymes y autónomos, “que son el motor de nuestra capital”. En el Pleno se aprobará un expediente de modificación de crédito para configurar un Fondo de Ayuda a la Reactivación Económica por importe de 1 millón de euros. Para ayudar a ese pequeño comercio ya los autónomos a recuperar la economía. Esperamos que el PP vote a favor de esa modificación”.

Sara Martínez ha reconocido que se ha estado “al lado del comercio y de los empresarios con reuniones continuas con el colectivo para seguir trabajando con ellos en la reactivación, por ejemplo en la hostelería con la apertura de un plazo extraordinario para la solicitud de ampliación de terrazas y estudio de nuevas ubicaciones, parar apoyar la apertura de estos negocios”.

Martínez ha admitido que el dolor por la pérdida de algún ser querido y más en estas circunstancias donde las familias no han podido hacer una despedida como se merecen “es atroz, pero ese dolor no se mitiga con demagogia o confrontación entre partidos políticos, y este equipo de Gobierno no lo va a hacer. Ya dijimos que tendríamos ese espacio dedicado a nuestros vecinos y vecinas que han fallecido”.