La Fundación Eurocaja Rural y LIFE han celebrado el acto de entrega de los títulos académicos correspondientes a la tercera edición del “Máster in Executive English” que ha tenido lugar en Ciudad Real.

El título académico es emitido por Language Institute for Executives (LIFE), con la posibilidad de optar a la certificación BEC, sujeta a la realización y superación del examen de Cambridge English, homologado en el Mercado Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El objetivo principal del curso era mejorar los conocimientos de partida con que arrancaron cada uno de los estudiantes, calificados tras una prueba inicial, y aprender un idioma más técnico relacionado con las diferentes ramas profesionales de sus participantes. Esto ha exigido también potenciar las habilidades de comunicación y liderazgo de cada alumno, necesarias para entender y hacerse entender, de forma clara y fluida, en inglés. Además, el programa ha ofrecido una profunda orientación comercial y de gestión.

La eficacia de este curso ya había quedado demostrada en ediciones previas llevadas a cabo en otras localidades. En esta ocasión, los alumnos han manifestado estar sorprendidos por la gran evolución experimentada. Alguno de ellos ha hecho referencia a que el aprendizaje no se ha producido únicamente en el idioma, sino que se han trabajado conceptos generales fundamentales y de carácter profesional, y otros propios de una cultura diferente, como hablar en público o por videoconferencia, o descubrir ciertas costumbres útiles en negociaciones internacionales.

El gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Vicente Muñoz, y la directora de comunicación de LIFE, Raquel Fernández, clausuraron el curso en un emotivo acto con discursos en inglés.

Vicente Muñoz destacó que “esta iniciativa es una manera de contribuir al desarrollo socioeconómico de los territorios en los que la Fundación Eurocaja Rural actúa. Para exportar, para conseguir ayudas y financiación, para estar bien informado, para negociar de manera eficaz, en un mundo tan globalizado, hay que hablar inglés. Pero este Máster no es sólo de inglés, pues los contenidos y habilidades puestos en práctica son tan potentes que también se trabajan pautas de superación personal.”

Raquel Fernández alabó el esfuerzo que ha representado para los alumnos la conciliación de la participación en este máster tan exigente, con su vida personal y profesional. Pero resaltó “por los resultados obtenidos, que ese esfuerzo ha merecido la pena. Los resultados han excedido a las expectativas, ya que su nivel de inglés se ha visto mejorado y su visión de los negocios enriquecida. Han conocido nuevos sectores, mercados y formas distintas de hacer negocio. Y han entablado relación con otros profesionales, lo que les permitirá mayor desarrollo y un importante apoyo”.

El curso ha constado de 32 jornadas presenciales, 170 horas de trabajo dirigido fuera del aula, 8 sesiones one to one por videoconferencia y, además cuenta con una semana de inmersión lingüística opcional en Reino Unido.

El Máster está valorado en 5.700 euros, pero al estar becado por la Fundación Eurocaja Rural, su precio había quedado reducido a 1.750 euros. Es 100% bonificable por la Fundación Tripartita y puede ser financiado a interés cero en Eurocaja Rural. Nuevas convocatorias de este programa ya se están preparando.