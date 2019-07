La alcaldesa accidental de Ciudad Real, y concejala de Promoción Turística y Festejos, Eva María Masías ha presentado esta mañana la programación de las actividades de la fiesta de la Pandorga, de interés turístico regional, y que comenzaba anoche con el inicio de la gira #Los40SummerLive en Ciudad Real con las actuaciones de Lola Índigo, Blas Cantó, D. Patricio, Pol Granch, Sinsinati y Bombai con Oscar Martínez como DJ y presentador en el Recinto Ferial.

La alcaldesa accidental reconocía que “Ciudad Real es Pandorga y Pandorga es Virgen del Prado y pondremos los instrumentos para que siga siendo así en el futuro, es el agradecimiento de todo lo buenos que los vecinos hemos recibido desde la última edición de la Pandorga”.

Eva Masías valoraba cómo la Pandorga “es un momento de hermanamiento, de encuentro, de diversión, de regocijo, que se disfruta año tras año, así es el 31 de julio porque así es Ciudad Real, respaldando una costumbre tan manchega y tan regional. La pandorga es lo que hay de eterno en el ama de Ciudad real y ya sabemos que “Mi pueblo cantará “Pandorga”.

La concejala de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares reconocía que entre sus objetivo está “potenciar su conocimiento en el exterior para quieren conozcan la fiesta, quieran venir a vivirla con nosotros, por eso la Concejalía va a seguir trabajando en la línea de estos años para llegar a la declaración de Interés Turístico Nacional de esta fiesta tan manchega y tan nuestra”.

Las actividades festivas continuarán esta semana con la presentación del Pandorgo 2019 y de la Dulcinea y Damas 2019. El miércoles 24 de julio en los Jardines del Prado tendrá lugar el concierto de la Asociación Cultural Amigos de Javier Segovia “Voz de la Tierra”.

Como novedad del 26 al 29 de julio tendrá lugar en la Plaza Mayor la M.U.F.F. (Mahou Urban Food Festival) 2019. “un festival urbano novedoso en el que tenemos también relevancia nacional porque también seremos inicio de este tipo de festival con elementos novedosos para el interés de los vecinos y de los turistas”.

El viernes 26 se celebrará también el Concierto “Maxima FM Djs en el Auditorio Municipal “La Granja”, con la actuación de: Kike Rivero, Ramses López, José María Duro, y Albert Neve & Abel Rammos.

El sábado 27 de julio habrá la Fiesta de la Seguidilla Manchega en los Jardines del Prado, el IV Trofeo Provincial de Truque en el HOTEL NH, y el Baile para Mayores de Pandorga en el Mercado Municipal, y el V Pandorga Reggae Fest en la Fuente Talaverana del Parque de Gasset, con las actuaciones de Kids; High Fyah Risk, Natty Bo; Reggae Band Rojo y Soweto.

El domingo 28 de julio se celebrará la II Pandorga Run desde los Jardines del Prado, organizada por el Club Deportivo Runin92, y el martes 30 de julio se celebrará el XXIII Concurso de Limoná SIN en el Espacio Joven con dos categorías: Familiar (Padres, madres, hijos e hijas), a las 17:30 horas y Joven entre 12 y 18 años), a las 20:00 horas.

Desde las 16 horas habrá discoteca móvil con DJs en el Recinto Ferial La Granja, hasta las 21:00 h y a las 19:30 horas comenzarán los preparativos del XLI Concurso de Limoná en el Auditorio Municipal “La Granja”, que como novedad tendrá la animación a cargo del Grupo SAMIL.

El día grande de las fiestas será el miércoles 31 de julio con el nombramiento del Pandorgo 2019 por la alcaldesa Pilar Zamora y la proclamación de la Dulcinea y Damas en la Plaza Mayor, que concluirá con el canto del Himno de la Pandorga a cargo de la Asociación Cultural “Amigos de Javier Segovia”.

Posteriormente se realizará el desfile de la ofrenda de flores y frutos a la Virgen del Prado hasta la Catedral a cargo de representantes de Ayuntamientos, Peñas, Asociaciones, Pandorgo, Dulcinea y Damas, Grupos Folclóricos y Corporación Municipal por el siguiente itinerario: Plaza Mayor, C/ Carlos Vázquez, C/ Ruiz Morote, C/ Ramón y Cajal, Plaza del Pilar, Plaza de Cervantes, Avda. de Alfonso X El Sabio, C/ Reyes, Jardines del Prado y Catedral.

El Pandorgo de Hogaño, volverá a invitar a limoná y puñao a todos los asistentes desde el balcón del Centro Cultural “Antiguo Casino”, y se llevará a cabo un acto folklórico en honor de la Patrona, en el Paseo del Prado con la participación de la Banda de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real, Grupo de Coros y Danzas “María José Melero”, Grupo de Coros y Danzas “Ntra. Sra. del Prado” y Asociación de Coros y Danzas “Mazantini”.

Desde la media noche comenzarán en la Plaza Mayor los Bailes Populares con las orquestas “Esmeralda On Tour” y “Torreblanca”, y a las 2 horas del 1 de agosto se soltarán los “Toros de Fuego” en la calle Palma.

Además la alcaldesa accidental valoraba cómo para el Concurso de Limoná “se retoman los platos artesanales pintados a mano enteramente, gracias a la subvención de la Diputación Provincial en su 125 aniversario”. Masías explicaba que los platos “siempre se han traído de fuera porque en Ciudad Real no hay artesanos de este tipo, y este año lo único que nos hemos saltado es la parte de distribución, que era la que sumaba un incremento del 23% en el coste del plato y nos hemos ido directamente a fábrica. El presidente de los Pandorgos nos dio el visto bueno en el plato, le gustó y se ha hecho así”.

