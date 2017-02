Expertos internacionales en recursos cinegéticos han advertido que sin una mejor gestión local, los humedales más emblemáticos del mundo, de los que han puesto como ejemplo las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), corren el riesgo de colapsar debido al cambio climático, según han afirmado en un artículo de investigación publicado en la revista científica de medio ambiente ‘Frontiers in Ecology and the Enviroment.