El alcalde de Valdepeñas , Jesús Martín , ha inaugurado este sábado en el Centro Cultural ‘La Confianza’ la exposición de pintura y escultura de José Antonio Castro , que expone por primera vez en la localidad y que dedica la muestra a su ex profesor y el que fuera párroco durante 30 años de la Iglesia de la Asunción , Julián Ramírez , por lo que en el acto se han reunido multitud de antiguos alumnos del Seminario Diocesano de Ciudad Real.

El regidor municipal ha señalado durante la inauguración de la muestra que “la historia no sé cómo lo escriba, pero desde luego el presente lo hacen los hombres y las mujeres buenas y, como diría Machado, Don Julián es una persona buena, en el buen sentido de la palabra, buena”, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Jesús Martín ha destacado la trayectoria del ex párroco en la localidad manifestando que “no sé cuántos padres de los que hay aquí van a recibir de sus hijos el amor que tú estás recibiendo de tus alumnos, porque has dejado una huella desde la humildad.

También se dejan huellas desde la egolatría y altanería, pero hacerlo desde la humildad, desde el silencio y desde la paz es muy complicado y eso lo has logrado tú”. Por otro lado, también ha querido resaltar la calidad artística de la exposición del autor, “que ha sido testigo del arte espiritual de la provincia”, ha dicho.

Por su parte, Julián Ramírez Manzanares ha intervenido en el acto para mostrar su agradecimiento. “Si yo tengo que resumir seminario y Valdepeñas, tengo que deciros que sin lugar a dudas la palabra es gracias”, ha manifestado, para reafirmar después que “he sido muy feliz, muy feliz en el seminario y con vosotros, y hoy se está renovando esa felicidad. Os he querido muchísimo y todo lo mejor que he podido desear para vosotros y para Valdepeñas lo he deseado siempre”.

La exposición de pintura y escultura de José Antonio Castro se podrá visitar en el Centro Cultural ‘La Confianza’ hasta el próximo 28 de abril, una colección de obras que vienen a rendir homenaje al ex párroco por “habernos dado tanto cariño y mostrarnos los caminos para que encontrásemos una vida rica en vivencias”, ha declarado el artista.