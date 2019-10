Los candidatos de Cs Ciudad Real al Senado y al Congreso de los Diputados, Rafael López y Francisco Fernández-Bravo han participado en la pegada de carteles.

Así Fernández-Bravo ha pedido a los ciudadrealeños que “vuelvan a confiar en el proyecto de Cs porque si os dais cuenta esta candidatura esta formada por gente que no es profesional de la política” y ha añadido que “creemos que es la clave para poder solucionar estas problemas”.

El candidato de la formación naranja al Congreso de los Diputados ha puesto sobre la mesa los principales desafíos que espera España como el corredor Atlántico-Mediterráneo, la A-43, etc. “Proyectos que han sido eternas promesas del bipartidismo que nunca se han llegado a cumplir y han tenido como consecuencia el desempleo” ha matizado Fernández-Bravo quien ha concluido que “les pido a los ciudadrealeños que, si quieren diferentes resultados, si quieren que Ciudad Real no siga en el pozo no voten al bipartidismo, apuesten por el cambio”.

Rafael López, candidato al Senado ha señalado que “Sánchez tiene paralizado este país” y ha pedido a los ciudadrealeños que apuesten por una opción que tenga “la capacidad de poner en marcha este país como es Ciudadanos”.

López ha apuntado que “Cs es el único que ha puesto sobre la mesa un compromiso para poner en marcha en este país” y ha indicado que “nosotros hemos venido a ganar, y si Cs y PP sacamos un escaño habrá Gobierno en un mes”.

El candidato de Cs Ciudad Real al Senado ha afirmado su compromiso con los ciudadrealeños y ha concluido que “estoy cansado de ver políticos que solamente se acuerdan de los ciudadanos cuando llegan elecciones, yo no voy a ser así. Yo voy a luchar por la igualdad y por esta provincia”.