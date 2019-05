La diputada nacional ha manifestado que Alcoba merece un gobierno que “atienda a todos los vecinos y vecinas y piense en el mañana”, refiriéndose a que los pueblos pequeños están viviendo una severa despoblación y esto “España no se lo puede permitir, porque cuando se muere un pueblo, enferma la ciudad”.

La diputada nacional electa por la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha asistido a la presentación de la candidatura de Alcoba de los Montes, donde ha mencionado que es “muy emocionante poder llevar al Congreso las necesidades del mundo rural y de pueblos como este, tan cercano a Cabañeros, ahora que se ha puesto tan de moda, por interés político, la España vacía”.

Fernández declara, al hilo de esto, que es muy importante que “no sean siempre los pesos pesados de las grandes ciudades los que lleven la voz cantante de la provincia, por eso me enorgullece muchísimo ser de pueblo, seguir viviendo en mi pueblo y que en todos los de los alrededores, como Alcoba, podamos ganar las elecciones, porque es de justicia”. Se refiere con esto a que este municipio se merece un gobierno que “atienda a todos los vecinos y vecinas sin distinción de ideologías y que piense en el mañana, porque nuestros pueblos se están quedando sin gente y esto lleva a que se pierdan, y España no se lo puede permitir, porque cuando se muere un pueblo, enferma la ciudad”, ha destacado la diputada.

“Es imprescindible que las personas que se quieran quedar a vivir en los pequeños municipios tengan la oportunidad de hacerlo”, ha señalado, añadiendo que “esto es una labor del ayuntamiento y del resto de administraciones, y hay que decir que Pedro Sánchez y García-Page se han comprometido a que estos pueblos no se queden vacíos, pues no debemos olvidar que la provincia de Ciudad Real es 90% rural”. Con esto, Fernández se ha referido a que el PSOE se compromete a no cerrar ningún colegio en pueblos pequeños siempre que al menos tendrá cuatro, e incluso tres, alumnos si el ayuntamiento y las familias lo desean. “Además, combatiremos la brecha digital, haciendo que la cobertura de internet se extienda por toda la región sin excluir a las zonas más despobladas”, ha manifestado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el modelo que ha establecido el Presidente de Castilla-La Mancha es que “si los pueblos pequeños no pueden tener un hospital cercano, al menos que pueda ir un helicóptero a salvarle la vida a una persona que vive en la sierra”. “Independientemente de dónde vivamos, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener una serie de servicios mínimos garantizados que nos hagan sentirnos seguros”, ha explicado la diputada, indicando que esto es lo que los socialistas se marcan como reto.

Fernández ha indicado, en relación a Pedro Escudero, candidato a la alcaldía de Alcoba, que le admira por la valentía que ha tenido al hacerse frente de esta candidatura. “Hace apenas nada, no teníamos candidato y Pedro los asumió demostrando lo que es un compromiso con un pueblo y con un partido”, asegura, a lo que ha añadido que es el mejor alcalde para un pueblo como Alcoba, ya que antepone el interés general al suyo propio. “Esta lista municipal tiene el objetivo de hacer de esta localidad una referencia, porque haréis que la gente que quiera quedarse a vivir en ella, pueda hacerlo, y haréis que tenga vida, porque el día a día es muy importante”, le ha reconocido Fernández a la candidatura socialista del municipio.

Por su parte, Pedro Escudero ha manifestado que su objetivo es el de “construir una mesa por el futuro de Alcoba con unos objetivos a medio plazo, donde estén representados partidos políticos, asociaciones de la localidad, empresarios, ganaderos, agricultores, instituciones públicas y todas aquellas personas que tengan algo que aportar sobre nuestro pueblo”. Se refiere Escudero con esto a todas aquellas ideas “que tengan que ver con el desarrollo del municipio”.

“El pueblo que olvida su historia está condenado a desaparecer, por eso desde el PSOE queremos fomentar nuestras tradiciones, nuestra cultura y todo aquello que nos diferencia de otros pueblos de la zona”, ha dicho el candidato socialista, añadiendo que es muy importante “crear un especio cívico cultural donde jóvenes y mayores puedan convivir realizando actividades y aprendiendo unos de otros”.

En el acto también se ha rendido homenaje a todos los hombres y mujeres que han formado parte de las listas socialistas del municipio, a quienes se les ha hecho entrega de un diploma. “Son personas que han dignificado la política y han demostrado que se puede trabajar por y para las personas”, ha concluido el número 1 de la lista municipal.