La vicesecretaria provincial del PSOE de Ciudad Real ha explicado “que nada tiene que ver la gestión y la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la red sanitaria que la que realizó, o mejor dicho no realizó, Cospedal”, añadiendo que los ciudadanos de Puertollano pueden estar totalmente tranquilos y confiar en la profesionalidad de los médicos que les atienden en el servicio de Ginecología, “al que tanto daño le intenta hacer el PP con sus mentiras y oportunismo”. Fernández, afirma que con el gobierno regional de García-Page se ha incrementado la financiación a los ayuntamientos, en materia de servicios sociales, entre un 10 y un 15%, pero es que además, insiste la parlamentaria socialista “prácticamente el año 2017 entero está pagado, a excepción de algún ayuntamiento que no lo haya justificado aún o que no lo haya hecho correctamente”.