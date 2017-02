La Secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real y diputada regional, Blanca Fernández, no sabe si el “Partido Popular paga por mentira, a sus miembros”. Declaraciones que hace en referencia a la diputada ‘popular´, Lola Merino, a la que acusa de “mentir como una bellaca” cuando se refiere a la PAC (Política Agraria Común) de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

Por un lado, la parlamentaria socialista explica que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ingresado prácticamente 850 millones de euros a lo largo del año 2016en los hogares de los agricultores y ganaderos de la región y, por otro, desmiente que se les deba el dinero al que alude Merino, “pues utiliza datos del 2 de diciembre cuando el 23 de diciembre se pagó el grueso de las ayudas de la PAC, de las agroambientales y de la ecológica a todos los beneficiarios, cumpliendo así la promesa del presidente García-Page”. Casi 400 millones de euros fueron transferidos entonces a los hogares de los hombres y mujeres que viven del campo, con la salvedad de aquellos cuyos expedientes no han podido ser tramitados porque cuentan con documentación errónea o insuficiente.

Pero, además, la portavoz socialista pide a Lola Merino “que no engañe a las manos que le dan de comer”, al recordarle que en los últimos 20 años ha ingresado prácticamente un millón de euros proveniente del campo de Castilla-La Manchacomo presidenta nacional de la Asociación AMFAR. “Si vive a costa de ellos, que al menos no les mienta y no vote en contra de los intereses del sector, la última vez ayer en las Cortes cuando manifestamos que los agricultores de nuestra región son los que menos cobran de la PAC en la Unión Europea”, ha recordado Fernández al preguntarse el porqué de este negativo o del hecho de que haya un techo máximo de ayudas por explotación de 150.000 euros.

Impulsar a la modernización de las explotaciones e infraestructuras agrarias para una dinamización del sector y priorizar en medidas de ayudas las iniciativas presentadas por los jóvenes y por las mujeres para fortalecer rejuvenecer y feminizar el medio rural eran otras de las cuestiones de la resolución presentada a las Cortes de Castilla-La Mancha que Fernández esperaba que fuese votada a favor por los diputados del Partido Popular, “y ya que no ha sido así, que no engañe a los jóvenes agricultores”.

La portavoz socialista ha finalizado destacando la apuesta del García-Page por los jóvenes agricultores, que se ha traducido en ayudas a la mayoría de los municipios de la provincia de Ciudad Real durante el año pasado porque “uno de los ejes de trabajo de del Gobierno de Castilla-La Mancha es precisamente el relevo generacional del campo”.