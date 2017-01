El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha denunciado que el presupuesto de la Diputación no está aprobado definitivamente y que se están realizando pagos al margen de la Ley y de manera irregular.

En rueda de prensa, el portavoz popular ha explicado que el presupuesto de la Diputación Provincial es un presupuesto consolidado, que está formado por el de la propia institución y por el de los organismos dependientes de ella, entre los que se encuentra el del Consorcio contra Incendios (SCIS). Este presupuesto en concreto no está aprobado definitivamente, dado que existen tres reclamaciones contra el mismo que se resolverán en la próxima asamblea convocada para el próximo 27 de enero, reclamaciones interpuestas el pasado 23 de diciembre. Una vez resueltas estas reclamaciones, debe volver a publicarse el presupuesto de este consorcio englobado en el presupuesto de la Diputación y en ese momento, se entenderá aprobado y se podrán ejecutar y realizar pagos, firmar contratos y/o convenios.

Considera Fernández que el presidente de la Diputación debería haber esperado a que estuviesen aprobados definitivamente todos los presupuestos de los órganos que dependen de la Diputación y presentar el presupuesto consolidado de la Institución para su tramitación ordinaria. Pero, sin embargo, “nos hemos encontrado con un presidente que presume de ser el primer presidente de la historia que trabaja a día 2 de enero con los presupuestos aprobados preocupándose más de su imagen y faltando al respeto a los anteriores presidentes”.

Según Adrián Fernández, “Caballero es el primer presidente de la historia de la Diputación que aplica un presupuesto sin haber sido aprobado definitivamente, que realiza pagos sin cobertura presupuestaria y que anuncia contrataciones de personal de confianza como asesores de Presidencia en el BOP, lo que supone una ilegalidad y un escándalo sin precedentes”.

Cree el portavoz popular que las prisas probablemente vengan por ahí ya que quieren contratar a la mujer de un concejal del PSOE de Torralba de Calatrava como asesora, aumentando así el número de asesores adscritos a la Presidencia. “El Grupo Popular siempre estará en frente de esta forma de gestionar el dinero público de esta institución, al margen de la Ley y beneficiando a personas cercanas al PSOE”, ha aseverado. En cuanto a la contratación de esta persona afín al PSOE como asesora de Caballero, Adrián Fernández ha asegurado que el nombramiento se realizó el pasado 5 de enero con efecto desde el día 2 cuando en teoría el presupuesto se publica el día 4 y además, sin ser aún definitivo.

El Grupo Popular va a exigir un informe a la Intervención para que se manifieste sobre “esta más que posible ilegalidad” al realizar pagos y contrataciones eventuales con cargo a un presupuesto no aprobado definitivamente. No obstante, el Grupo Popular se ofrece a colaborar con la Diputación y con la Presidencia para elaborar un expediente de subsanación de esta irregularidad “porque no queremos ni que los proveedores de esta casa, ni los ayuntamientos que han recibido pagos o han firmado contratos durante este mes sufran las consecuencias de las acciones de unos pésimos gestores y malos dirigentes públicos”. Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular, Carlos Cotillas, ha asegurado que esta forma de actuar por parte de Caballero es “muy grave” y ha lamentado que en su intento de meter el dedo en el ojo a los anteriores presidentes, haya destapado “una malísima gestión”.

Además, ha recordado que Julián Nieva “lo está haciendo muy mal” en el Ayuntamiento de Manzanares -tal y como se ha podido constatar tras la nefasta gestión de la crisis de la legionela- pero es que lo está haciendo aún peor en la Diputación Provincial. Considera que si el SCIS está incendiado es por culpa de los acuerdos adoptados por Nieva en contra de los trabajadores y del interés de los municipios que forman parte del Consorcio pero es que ahora ha rizado el rizo y ha puesto en un serio problema al presidente de la Diputación, a la propia Institución y a todos los proveedores, ayuntamientos y personas que esperan ser beneficiarios de la actividad normal de la institución.

Está convencido Cotillas de que o bien Nieva no informó al presidente de la Diputación de que había alegaciones al presupuesto del SCIS y de que no estaba aprobado definitivamente, o bien a Caballero le dio absolutamente igual tras ser informado. “Ambas situaciones generan irresponsabilidad a la hora de gestionar, irregularidades en esa gestión y problemas para los municipios”, ha aseverado. Carlos Cotillas entiende que Caballero “está tardando en asumir las responsabilidades derivadas de esa forma de actuar, en exigir la dimisión o el cese de Nieva por los problemas que está generando y en adoptar las medidas oportunas para subsanar los problemas que ha generado con su política de autoimagen y con el incumplimiento de las más mínimas reglas de funcionamiento de un organismo público”.