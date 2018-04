El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro abrirá mañana viernes sus taquillas físicas, ubicadas en el Teatro Municipal (Calle San Agustín, 20. Almagro). En palabras del director, Ignacio García, “estamos muy contentos de la acogida que ha tenido la programación y del buen ritmo al que está produciéndose la venta ‘on line’ y confiamos en que la taquilla física – a partir de mañana – se convierta en un punto neurálgico donde el público pueda seguir comprando”.

Hasta el 30 de junio, la taquilla abrirá los viernes de 18:00 a 20:00 horas, y los sábados de 11:30 a 13:30 horas. Del 1 al 29 de julio abrirá todos los días de 11:30 a 14:00 y de 18:30 a 22:30 horas. El precio de las entradas oscila entre los 4€ y los 29€; y los jueves se mantiene el día del espectador con un 50% de descuento para todos los espectáculos.

Salen a la venta un total de 31.787 entradas para todos las obras que dan forma tanto a la programación oficial como a los certámenes Almagro Off y Barroco Infantil en los distintos espacios del festival: Corral de Comedias, Hospital de San Juan, AUREA, Teatro Municipal, Patio de Fúcares y los dos nuevos que abrirán sus puertas por primera vez en esta 41ª edición, El Palacio de los Oviedo y Silo.

“En general, la acogida es buena de todos los espectáculos, pero la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con El burlador de Sevilla y La dama duende; y el Corral de Comedias con espectáculos como Desengaños amorosos, el espectáculo sobre María de Zayas que dirige Ainhoa Amestoy también marcha de maravilla… y La Celestina… hay muchos espectáculos que aconsejo al público que quiera verlos que se dé prisa porque verdaderamente van quedando pocas entradas”, señala García.

Las entradas, además de en taquilla, se pueden adquirir a través de la página web del festival www.festivaldealmagro.com o por teléfono llamando al 902.488.488 (de lunes a domingo de 10:00 a 23:59 horas).

Los descuentos no son acumulables entre sí, también están disponibles, un 40%, para desempleados, menores de 21 y mayores de 65 los lunes, martes, miércoles y domingos previa acreditación. En Barroco Infantil, Almagro Off y Flores Nocturnas, espectáculos de precio único, no se aplican descuentos.

Los grupos a partir de 40 personas también tienen un 50% de descuento los lunes, martes, miércoles y domingo llamando al 91.521.07.20 o escribiendo a reservas@festivaldealmagro.com.