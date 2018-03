El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Ignacio García, ha explicado que desde el nuevo equipo directivo se pretende convertir a Almagro en “reserva natural del Siglo de Oro”.

Una afirmación que ha realizado durante la presentación de la programación de la edición número 27 de las Jornadas de Teatro Clásico, organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, que se celebran en el marco del festival y que este año recupera la figura del dramaturgo Agustín Moreto y su universo cómico.

García ha apuntado que el objetivo es que en Almagro confluyan pensadores y compañías que vayan a “pensar Siglo de Oro, a hacer Siglo de Oro” y para ello desde el Festival se va a hacer una labor de “proselitismo y difusión” para que el Festival no solo sea un “contenedor de cosas que ya existen” sino también un “inductor”.

Desde la dirección del Festival, de la mano de la UCLM, se pretende impulsar las obras de autores menos conocidos de este periodo, que se iniciará este año con Agustín Moreto, y de las obras menos conocidas de autores conocidos y representados. Ello no significa, ha añadido García, que no se sigan representando clásicos como ‘La Vida es Sueño’ pero se quiere dar cabida a textos y autores con menos difusión, pero no menos importantes para entender el Siglo de Oro.

Una de las iniciativas para lograr este fin es la presentación “por primera vez” del Festival en otros lugares del mundo, para así “intentar dar a conocer la Marca Almagro” de una manera “más poderosa”.

Para esto, ha añadido el director del Festival, es “muy importante que existan las Jornadas de la Universidad, que exista un”repertorio distinto” para poder decirle a la gente que no hay otro lugar donde conseguir tener una vista panorámica del Siglo de Oro. “Queremos trasladar a la gente que si quieren saber quién es Shakespeare tiene que ir a Strafford y si quiere saber quién es Moreti o Lope tiene que venir a Almagro”.

La elección por las Jornadas de este autor “arrinconado” por la infinita producción de este periodo del teatro español, ha servido a García para explicar que consolida una idea, que las “Jornadas siempre han tenido muy clara” y que ahora comparte el Festival, que no es otra cosa que la defensa patrimonial de “nuestro Siglo de Oro”.

Y es que estas obras muestran unos valores “totalmente defendibles en la sociedad ecléctica y plural de la España actual”, pues para García “la praxis del Siglo de Oro no es arqueología” sino “vida tangible de hoy”. Finalmente, ha tendido la mano a todos los colectivos que tengan interés real por este periodo.

Por otro lado, y a preguntas de los medios, el director del Festival ha asegurado que la Antigua Universidad Renacentista (AUREA) estará disponible para la próxima edición, además ha adelantado que se recuperarán espacios y se están estudiando otros nuevos.

Respecto a las jornadas, sus directores, Felipe Pedraza y Rafael González, han explicado los detalles de una edición que se celebrarán durante los días 10, 11 y 12 de julio en el Palacio de Valdeparaíso. Mientras, Pedraza ha apuntado la dificultad para elaborar el programa sobre un autor “que ha visto menguada su presencia”, pero que contará con la presencia de profesores universitarios venidos desde EEUU, Suiza, Italia y España, y directores como Josefina Molina y Gerardo Malla.

Además se podrán ver varias representaciones sobre obras del autor, aunque todavía no están cerradas. Pedraza confía que estas Jornadas y la celebración del IV Centenario de su nacimiento sean “punto de arranque para una recuperación de esta figura”.

Por su parte Rafael González ha adelantado que las jornadas se compondrán de 5 conferencias, 2 comunicaciones y 3 mesas redondas que reunirán a unas 100 personas procedentes de diversas partes del mundo para “hablar de teatro”. Este año, como novedad, vendrán 15 estudiantes de una universidad alemana. También, ha informado de que la inscripción será del 9 de abril al 10 de julio y tendrán un precio de 50 euros para miembros de la UCLM y 70 euros para el resto. Los alumnos podrán conseguir créditos.