La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha ha presentado su “Master in Executive English”, un innovador programa de alta dirección para mejorar el nivel de inglés e impulsar la carrera profesional de sus alumnos con un exigente método de eficacia demostrada.

El presidente de Caja Rural Castilla y su Fundación, Javier López, presentó el Master junto al gerente de la Fundación, Vicente Muñoz, y el director general de LIFE, Víctor Vicente, marca de excelencia de la empresa toledana get brit! orientada a directivos que necesitan el inglés como segunda lengua.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 1 de febrero en la web de Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha https://www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es/

El Máster se impartirá del 23 febrero al 22 de junio con un total de 400 horas lectivas, dirigido a empresarios, presidentes, directores generales, gerentes y otros cargos directivos de cualquier sector de actividad que quieran competir en mercados internacionales.

Pretende dotar de las habilidades necesarias para comunicarse de manera fluida y profesional en inglés internacional.

La titulación final del master será expedida por Language Institute for Executives.

Asimismo, los participantes podrán optar a la certificación de Business English Certificate (BEC), sujeta a la superación del examen de Cambridge English.

El Master está valorado en 5.700 euros, pero al estar becado por la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, queda reducido a 1.750 euros. Es 100 por 100 bonificable por la Fundación Tripartita y puede ser financiado a interés cero en Caja Rural Castilla-La Mancha.

Programa interesante y especial

Javier López manifestó que “para Caja Rural Castilla-La Mancha y su Fundación, este Master es un programa interesante y especial y una oportunidad única de crecimiento personal y profesional”.

Recordó que “la misión de nuestra entidad financiera es contribuir al progreso socioeconómico de nuestra tierra: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana”.

López afirmó que “hoy saber inglés ha dejado de ser un complemento a la formación para convertirse en una exigencia al entablar relaciones comerciales y profesionales en un mercado global cada vez más riguroso, duro y competitivo”.

Indicó que de los más de 3.750 millones de personas que utilizan Internet en el mundo, cerca del 80% se comunican en inglés.

“Hemos querido apostar fuerte por este programa, que tendrá el éxito que se merece”, auguró y añadió en Inglés que “I really think that the Master in Executive English is a great programme”.

Por su parte, Vicente Muñoz manifestó que este Máster “es de gran interés para la gran mayoría de los directivos de empresas de Castilla-La Mancha, que cada vez exportan más y necesitan hablar en inglés tanto en reuniones como por teléfono, en Internet o al realizar compras con proveedores”.

Igualmente, Víctor Vicente destacó el doble objetivo de este Master de “que sus participantes puedan desenvolverse en Inglés a nivel ejecutivo con naturalidad y soltura y puedan certificar sus conocimientos”.

El director general de get brit! subrayó que “es un programa de mucha calidad que no existe en el mercado y que fuera del paraguas de la Fundación podría costar 4 o 5 veces más”.

También señaló que habrá profesores de las Universidades británicas de Leeds y Bath para impartir expresamente este Master.

Sesiones altamente participativas

El Máster se estructura en varios módulos: inglés general, habilidades de comunicación, liderazgo y estrategia, management, performance and market orientation.

Se impartirá en Toledo, Ciudad Real o en las dos ciudades los viernes por la tarde y sábados por la mañana en grupos de 18 personas, con un mínimo de 9, y jornadas presenciales, horas de trabajo dirigido fuera del aula, sesiones lectivas, examen final, una semana de inmersión lingüística opcional para ejecutivos y sesiones one-to-one por videoconferencia.

Serán sesiones participativas, dinámicas y altamente comunicativas.

El compromiso es que sus participantes suban un nivel de Inglés, de modo que si tienen titulación de B1 obtengan el B2 o si tienen el C1 pasen al C2.

Un Comité de Selección hará una prueba de nivel consistente en una entrevista personal para comprobar los conocimientos de los candidatos.