En dos años y medio, la señora Zamora no ha sido capaz de poner en marcha el I Protocolo Local Contra la Violencia de Género ni incluir a la capital en el Sistema VioGén

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo, ha lamentado, en rueda de prensa, que el trabajo de reactivar y mejorar las políticas de mujer recaiga únicamente en la labor que desarrollan, de forma altruista, las entidades que integran el Consejo Local de la Mujer, mientras que Pilar Zamora y su concejal de Igualdad se dedican a observar.

En este sentido, Galisteo ha denunciado que a la señora Zamora se le llena la boca con la palabra igualdad, pero a la hora de la verdad, cuando se trata de defender el derecho más básico de la persona, no hace lo que le corresponde. “Ella que en su día afeó al Jefe del Estado que en su discurso de Nochebuena no hablara de la violencia de género, un año y medio después de estas declaraciones no ha sido capaz de poner en práctica el I Protocolo Local de Ciudad Real contra la Violencia de Género, cuyo borrador se presentó en septiembre de 2016 y hasta la fecha nada sabemos sobre este tema tan importante que es únicamente competencia de la señora Zamora”, ha afirmado.

Y es que, según la viceportavoz “popular”, esta ha sido siempre la manera de gobernar del PSOE, anunciar cosas, dejar pasar el tiempo y presentarlas definitivamente en año pre-electoral, mientras los vecinos sufren las consecuencias de sus cálculos electoralistas.

Galisteo ha denunciado también, como hace más de un año se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del Grupo Municipal Popular, una moción en la que se instaba al Ayuntamiento a poner en marcha una campaña de información entre las empresas, públicas y privadas, para dar a conocer la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia”, con el objetivo de aprovechar el potencial que supone la empresa como agente de concienciación social, pero el equipo de Gobierno de Pilar Zamora, al igual que ocurre con otras mociones que son aprobadas en el Pleno y haciendo gala de su sectarismo, “no ha hecho nada” para dar cumplimiento a ese compromiso adquirido por unanimidad en el Pleno, lo que constituye, a juicio de Aurora Galisteo, una pose más de la Señora Zamora de cara a la galería y poco trabajo detrás, aunque dicha iniciativa, según ha indicado Galisteo, fuera tratada en el último Consejo Local de la Mujer y fuera bien acogida por las asociaciones que integran dicho consejo.

Cabe recordar que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se adhirió, en 2016, a esta iniciativa con la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sin embargo, tan sólo trece empresas en toda la región, sólo dos de ellas de Ciudad Real, se han adherido a esta iniciativa, lo que deja a las claras, según Aurora Galisteo, el poco trabajo que se ha hecho en este sentido, ya que “duda mucho” de que en Ciudad Real no haya más empresas socialmente responsables con este asunto y se preguntaba “por qué la señora Zamora no ha llevado esta iniciativa al Pacto Local por el Empleo”.

Para finalizar, la viceportavoz “popular” se ha referido al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Tal y como denunció la semana pasada, Aurora Galisteo considera muy grave que, tras dos años y medio en el gobierno, Pilar Zamora no haya tenido tiempo de hacer efectivo el convenio firmado en noviembre de 2015 entre el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, y la Subdelegación del Gobierno para que Ciudad Real se integre en dicho sistema, y le parece “bochornoso” que la Señora Zamora se dedique a colgar vídeos en twitter y lazos morados sin dar un paso adelante para dotar de esta herramienta fundamental a las víctimas de violencia de género. “Es una pena que mientras Puertollano, Manzanares o Guadalajara ya cuentan con herramientas de este tipo, las mujeres de Ciudad Real no la tienen simplemente porque Pilar Zamora está en otros menesteres. La capital no puede ser menos que estos municipios”, ha apostillado.

Tras la denuncia pública que el Grupo Popular hizo de este asunto, el concejal del área de Policía Local ha asegurado que ya está todo listo para poner en marcha dicho sistema, a lo que Galisteo ha respondido que “si este es el camino para que el equipo de Gobierno de Pilar Zamora trabaje, el Grupo Municipal Popular seguirá denunciando una y otra vez su inacción y su falta de compromiso con la ciudad.