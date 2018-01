Para hacer posible esta campaña, el Consistorio local ha aportado 2.175 euros, mientras que los 33 establecimientos comerciales adheridos aportan 825, lo que suma los 3.000 euros en compras, según ha informado el Ayuntamiento de Valdepeñas en una nota de prensa.

“Es una actividad que surgió para ayudar al comercio en las fechas navideñas y potenciarlo, como una apuesta firme del Ayuntamiento de Valdepeñas”, ha recordado el concejal de Desarrollo Empresarial, Jesús del Fresno, que ha afirmado que Valdepeñas sigue “siendo un referente en la comarca, ya que en los últimos años al menos uno de los ganadores o ganadoras ha sido de fuera de nuestra localidad, por lo que vemos que vecinos de otras poblaciones vienen a comprar a Valdepeñas porque es un lugar de referencia con productos de calidad y a buen precio”.

Los ganadores de esta edición de ‘Valdepeñas te regala Navidad’ han sido Ricardo Moreno Hurtado de Valdepeñas con un premio en compras de 1.500 euros, Elena Lecia de Valdepeñas con un premio de 1.000 euros y Marta Huertas de Lamo de Santa Cruz de Mudela con 500 euros, que podrán gastar en compras en los establecimientos adheridos a esta campaña.

Los afortunados han adelantado a los medios de comunicación que tienen intención de gastar su premio en comprar ropa y regalos para sus familiares. Marta Huertas, de Santa Cruz de Mudela, ha reconocido que “ha sido una suerte muy grande” que no esperaba. “Cuando me avisó un amigo digo no puede ser verdad, me está vacilando, y leí la noticia y digo ¡Pues es verdad! Así que muy agradecida y haré regalos a mi familia y sí tengo pensado ir a la tienda que me dio la suerte porque se lo agradezco mucho”.

Hasta el día 20 de enero los ganadores del concurso podrán realizar sus compras con cheques de 50 euros y 100 euros, estableciéndose un máximo de 100 euros para gastar en cada establecimiento, mientras que la diferencia de la compra si es superior deberá abonarla el agraciado.