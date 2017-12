Explica el diputado socialista, que en la apuesta por los servicios públicos de esta Comarca se ve “la diferencia entre la forma de hacer política de los socialistas comprometidos con nuestros pueblos y la del PP de Cospedal a base de recortes y despreocupada por los problemas de la gente, así como su falta de interés en proyectos claves para la comarca como la autovía A-43”.

Almadén (Ciudad Real), 27 de diciembre de 2017.- El diputado regional del PSOE, Miguel González Caballero ha asegurado en Almadén, que los Presupuestos regionales para 2018 avanzan en el apoyo que necesita la Comarca.

Según ha indicado, las nuevas cuentas del Ejecutivo regional, servirán para consolidar la reconstrucción social que necesitan la provincia de Ciudad Real y la Comarca de Almadén, pues explica que el compromiso de García-Page pasa por aumentar en casi 200 millones de euros los presupuestos para sanidad, empleo o desarrollo económico y en dedicar 15 millones de euros al día para recuperar el estado de bienestar.

Indica González Caballero, que hoy con García-Page, la Comarca de Almadén, junto a otras como la de Puertollano han conseguido ser, por ley, zonas prioritarias, remarcando lo que considera una clara apuesta, por parte del Gobierno regional, por mejorar sus condiciones, también con el Plan Almadén que está dando ya sus frutos”.

En referencia a este asunto, -explica el diputado socialista-, “se ve la diferencia entre la forma de hacer política de los socialistas comprometidos con nuestros pueblos y la del PP de Cospedal a base de recortes y despreocupada por los problemas de la gente, así como su falta de interés en proyectos claves para la comarca como la autovía A-43”.

Compromiso de los socialistas por este proyecto, ha remarcado el mismo, que desde el PSOE se ve “como un filón de futuro, que nos dé el progreso económico que necesitamos” y que choca, insiste González Caballero “con la falta de interés de Rajoy que todavía no se ha decidido y marea la perdiz en un proyecto que lleva más de 15 años en el aire”.

Por su parte, el secretario General del PSOE de Almadén, y alcalde de la localidad, Siro Ramiro, ha realizado una valoración de lo que, a su juicio, han supuesto para la Comarca las políticas del PP de Cospedal y las actuales del Gobierno regional socialista.

Según Ramiro, “Cospedal se encontró con una Comarca deprimida pero quiso suprimirla”, explicando que quitó los planes de empleo, no se avanzó en sanidad, no hubo recursos nuevos en servicios sociales, no se avanzó en materia de formación, y se despidieron a más de 30 maestros de los centros educativos, critica el mismo.

En contrapartida, indica Siro Ramiro, desde que el PSOE gobierna en la región, “García-Page tomó la sartén por el mango e incluyó a nuestra comarca en la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) al tratarse de una zona que necesita un plus de esfuerzo”.

De la misma manera, el alcalde de Almadén ha valorado las obras realizadas recientemente en un colegio de la localidad, la reforma realizada en los baños del Colegio Jesús Nazareno, por una inversión de 27.000 euros de ayuda directa del Gobierno regional, la reforma de la estación de autobuses y de las zonas ajardinadas, el cambio de la cubierta del Centro de Salud, por valor de 50.000 euros, la potenciación de la Escuela de Ingeniería de Almadén, la acogida de aulas móviles para dar formación a jóvenes, y la contratación con el Programa de Ayuda a Domicilio de 232 personas, más otras 10 que entrarán a partir de enero, por no hablar de que en términos de empleo, explica Ramiro, “gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha hemos podido contratar en dos años y medio al triple de personas que contrató el PP en cuatro años”.